Cục trưởng CSGT chuyển tin xe khách chở quá số người cho CSGT Quảng Ngãi xử lý 29/08/2025 19:05

Ngày 29-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản xử phạt đối với một lái xe giường nằm và hợp tác xã do vi phạm chở quá số người quy định.

Theo thông tin, Cục trưởng Cục CSGT nhận được phản ánh của người dân trực tiếp đến số điện thoại nên đã chuyển phản ánh cho Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi. Phòng PC08 đã nhanh chóng vào cuộc.

CSGT kiểm tra xe khách từ tin báo gửi trực tiếp đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Lúc 9 giờ 35 phút ngày 29-8, tại km1082 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT đã dừng kiểm tra ô tô khách biển số 81H-020... và phát hiện phương tiện chở 30 người, vượt quá bốn người so với quy định.

CSGT đã lập biên bản xử phạt người điều khiển là Đoàn Ngọc T (37 tuổi, trú xã Cử An, tỉnh Gia Lai). Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử lý đơn vị chủ quản xe khách là hợp tác xã vận tải KB (trụ sở xã K’Bang, Gia Lai). Tổng mức xử phạt dành cho chủ xe và lái xe là 30 triệu đồng.

CSGT lập biên bản vi phạm đối với tài xế T.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm giao thông đều không thoát khỏi sự giám sát của nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Đồng thời, lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.