Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030 11/09/2025 11:54

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 11-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông qua Quyết định số 2319-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người; Thường trực Tỉnh ủy gồm 5 người.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, 51 tuổi, quê quán phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; dân tộc Kinh; vào Đảng năm 1999.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lý luận Văn học

Từ tháng 7-2010 đến tháng 8-2020, bà Vân kinh qua các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 8-2020 đến tháng 6-2025, bà Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh trong giai đoạn này.

Ngày 1-7-2025, sau khi hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.