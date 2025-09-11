Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi 11/09/2025 11:46

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 người; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I gồm 68 người.

Sáng 11-9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đại hội công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí gồm:

Bùi Thị Quỳnh Vân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Tuy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy;

Lữ Ngọc Bình – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Thị Linh – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngô Văn Trọng – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Y Thị Bích Thọ – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;

Y Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Cao Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Kim Sơn – Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; Trần Thế Phan – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hồ Song An – Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy phường Kon Tum.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao hoa và quyết định cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I gồm 68 đồng chí, trong đó có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như: Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy; ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, MTTQ và đoàn thể….

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngay sau khi công bố quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bà Vân khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mà Trung ương và nhân dân tỉnh giao phó.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới nhận thức sâu sắc sự tin tưởng ấy là mệnh lệnh không điều kiện, đòi hỏi từng thành viên phải đem hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng của nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.