Kỳ Đại hội lịch sử và thời vận của Đà Nẵng 13/09/2025 05:40

(PLO)- Đà Nẵng bước vào kỳ Đại hội lịch sử với khát vọng bứt phá, khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và điểm đến tầm khu vực.

Những ngày này, khắp các tuyến đường từ trung tâm TP Đà Nẵng đến các xã miền núi, đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là dấu mốc đặc biệt sau 28 năm Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách, nay hợp nhất trở lại.

Đà Nẵng bước vào kỳ Đại hội lịch sử với khát vọng bứt phá. Ảnh: TẤN VIỆT

Bước vào kỳ Đại hội với khát vọng lớn

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Việc tái hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 40 năm đổi mới, đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đối với Đà Nẵng, đây là vận hội vàng để mở rộng không gian phát triển, tận dụng tiềm năng của hai địa phương, từ bờ biển trải dài đến đỉnh Ngọc Linh hùng vĩ, từ khu công nghệ cao, trung tâm tài chính đến vùng nông nghiệp sinh thái, dược liệu quý.

Vì thế, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn mang ý nghĩa đặc biệt: Lần đầu tiên sau 28 năm, Quảng Nam và Đà Nẵng lại trở về cùng một mái nhà.

Đây không đơn thuần là sự sắp xếp về địa giới hành chính, mà là sự hòa quyện giữa truyền thống, bản sắc và khát vọng, mở ra cơ hội để Đà Nẵng sau sáp nhập khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng mới của Việt Nam, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, sáp nhập giúp Đà Nẵng không chỉ có thêm diện tích, dân số, mà quan trọng hơn là không gian phát triển được mở rộng gấp nhiều lần với nguồn lực phong phú, từ tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng đến hệ thống dịch vụ. Đây là cơ hội vàng để Đà Nẵng bứt phá

Ông Dũng cho rằng, mục tiêu không chỉ dừng ở việc trở thành trung tâm du lịch quốc gia, mà phải vươn tầm Đông Nam Á và châu Á vào năm 2030.

Để làm được điều đó, Đà Nẵng cần có quy hoạch đột phá, phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược – cảng biển, cảng hàng không, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, và tích hợp các sản phẩm du lịch khác biệt, gắn với tiềm năng đặc sắc của vùng.

Đồng thời, cần tập hợp nguồn lực xã hội, liên kết với các địa phương lân cận, đưa công nghệ mới vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, giáo dục.

Ông Dũng bày tỏ mong mỏi Đại hội lần này sẽ bàn thảo và đưa vào nghị quyết những định hướng lớn, mang tính lan tỏa, có khả năng ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ các ngành liên quan. Đó là việc huy động nguồn lực xã hội, gia tăng liên kết vùng, áp dụng công nghệ mới trong các ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại và du lịch.

“Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng Đại hội sẽ có những quyết sách đột phá, hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp, đồng thời tạo khí thế mới, môi trường minh bạch, an toàn, thân thiện, xanh và bền vững. Đó sẽ là nền tảng để Đà Nẵng khẳng định vị thế trung tâm du lịch, trung tâm dịch vụ của khu vực trong tương lai gần", ông Dũng gửi gắm.

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ sắc cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: TẤN VIỆT

Lan tỏa niềm tin

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020–2025, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai và những tồn tại lịch sử, Quảng Nam – Đà Nẵng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đây chính là nền tảng để TP bước vào chặng đường mới.

Theo báo cáo chính trị, giai đoạn 2025–2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao.

Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP đều vững niềm tin: Đại hội lần này sẽ là cột mốc đặc biệt, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển bứt phá sau sáp nhập.

Bà Nguyễn Thị Thanh, cán bộ hưu trí phường Hải Châu, chia sẻ: “Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều quan trọng, nhưng lần này đặc biệt hơn bởi Đà Nẵng và Quảng Nam đã về chung một nhà. Tôi tin Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, gắn liền với lợi ích của người dân, để ai cũng được hưởng thành quả từ sự phát triển.”

Không chỉ người dân trung tâm TP, bà con vùng núi cũng dõi theo với nhiều kỳ vọng. Bà Nguyễn Thị Lênh, xã Tây Giang tâm sự: “Chúng tôi mong Đại hội có chính sách thiết thực cho đồng bào miền núi. Đường sá thuận tiện hơn, trường học khang trang, trạm y tế đầy đủ. Khi đời sống được cải thiện, bà con sẽ thêm gắn bó với quê hương.”

Ở chợ Cồn, nơi nhịp sống buôn bán tấp nập, bà Nguyễn Thị Lệ (tiểu thương) bày tỏ: “Chúng tôi mong TP ổn định giá cả dịch vụ, cải cách thủ tục nhanh hơn để việc kinh doanh thuận lợi. Khi người dân làm ăn yên ổn, đời sống sẽ tốt lên.”

Trong khi đó, ông Đặng Văn Cư, ngư dân phường Sơn Trà gửi gắm: “Chúng tôi mong Nhà nước hỗ trợ tàu thuyền hiện đại, trợ giá nhiên liệu để yên tâm bám biển, vừa giữ nghề, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền.”

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng không chỉ tổng kết một giai đoạn, mà còn mở ra tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Đó là xây dựng TP trở thành đô thị sinh thái, thông minh, Trung tâm tài chính quốc tế, TP đáng sống đẳng cấp khu vực châu Á.

Khát vọng phát triển, niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đó chính là sức mạnh để Đà Nẵng sau sáp nhập sẵn sàng bước vào kỳ Đại hội của khát vọng lớn, viết tiếp trang sử mới trên con đường vươn mình cùng dân tộc.