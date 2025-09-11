Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Đà Nẵng làm đường sắt đô thị 11/09/2025 15:06

(PLO)- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An bằng phương thức đối tác công tư và khai thác quỹ đất.

Ngày 11-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) bằng phương thức đối tác công tư (PPP).

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An. Ảnh minh họa: AI

Theo báo cáo, Tập đoàn Đèo Cả và các đối tác đã nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn phương án MRT và Monorail – những loại hình được đánh giá phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng và khả năng đầu tư của khu vực.

Dự án được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, gắn với mô hình TOD nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính bền vững về tài chính.

Với các phương án kỹ thuật đã được chuẩn bị, dự án có khả năng hoàn thành vào năm 2030, tạo tiền đề mở rộng tuyến đến Tam Kỳ và Chu Lai trong giai đoạn tiếp theo.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho phép lập hồ sơ dự án trong tháng 9-2025 theo quy định của Luật PPP và Luật Đường sắt.

Quá trình nghiên cứu và triển khai sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn, gồm báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ, với sự thống nhất nội dung của UBND TP Đà Nẵng ở từng bước.

Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp cùng nhà đầu tư để xác định khu vực TOD, quỹ đất đối ứng, khả năng bố trí ngân sách, xem đây là dự án trọng điểm, đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu nghiêm túc của Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định TP sẽ xem xét hồ sơ đề xuất dự án để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Ông Nam nhấn mạnh, toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ được tổ chức công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Tuyến đường bộ ven biển nối Đà Nẵng - Hội An. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó ngày 13-8, Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 1 với dự án Hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn TP.

Tên gói thầu là tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng. Giá thầu được đưa ra là hơn 10 tỉ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu 150 ngày.

Tìm hiểu của PV, từ năm 2021, UBND TP Đà Nẵng đã kêu gọi đầu tư dự án tàu điện kết nối giữa TP Đà Nẵng và TP Hội An, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 7.497 đến 14.995 tỉ đồng.

Tháng 5 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng thành lập tổ công tác nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cùng thời điểm này, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào địa phương năm 2025, trong đó có dự án đường sắt đô thị Hội An - Đà Nẵng và Chu Lai - Đà Nẵng.