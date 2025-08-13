Đường sắt đô thị tạo đột phá mới cho Đà Nẵng 13/08/2025 17:29

(PLO)- Các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp chung nhận định, đường sắt đô thị sẽ là một trong những đột phá cho Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.

Ngày 13-8, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 1 với dự án Hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn TP.

Đường sắt đô thị tại TP Đà Nẵng. Ảnh minh họa: AI

Khởi động dự án đường sắt đô thị

Theo ông Lê Thành Hưng, tên gói thầu là tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng. Giá thầu được đưa ra là hơn 10 tỉ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu 150 ngày.

Ông Hưng cho hay, các tuyến đường sắt đô thị tại TP Đà Nẵng (cũ) đã có phê duyệt quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải, nhưng trong phạm vi tỉnh Quảng Nam (cũ) thì chưa có.

Tìm hiểu của PV, từ năm 2021, UBND TP Đà Nẵng đã kêu gọi đầu tư dự án tàu điện kết nối giữa TP Đà Nẵng và TP Hội An, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 7.497 đến 14.995 tỉ đồng.

Tháng 5 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng thành lập tổ công tác nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Cùng thời điểm này, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào địa phương năm 2025, trong đó có dự án đường sắt đô thị Hội An - Đà Nẵng và Chu Lai - Đà Nẵng.

Tuyến đường bộ ven biển nối trung tâm TP Đà Nẵng đi Hội An thường quá tải vào những ngày cuối tuần. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuyến đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng - Hội An cũng đã được tích hợp trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án được kỳ vọng giảm tải đáng kể cho tuyến đường bộ Đà Nẵng - Hội An, hướng tới phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của địa phương theo hướng hiện đại, phù hợp định hướng quy hoạch quốc gia. Đồng thời đảm bảo kết nối nội vùng và liên vùng theo các trục hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây...

Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam cho hay, hiện chưa có quy hoạch hướng tuyến cụ thể cho các dự án đường sắt đô thị nối trung tâm TP đến Hội An và Chu Lai, phải chờ đấu thầu tư vấn để lập báo cáo tiền khả thi cho dự án.

Mong mỏi của người dân và cộng đồng doanh nghiệp

Theo ông Lê Công Minh (ngụ phường An Hải, TP Đà Nẵng), tuyến đường bộ ven biển từ Sơn Trà đi Hội An đang bắt đầu có dấu hiệu quá tải, nhất là những ngày cuối tuần. Do đó, cần có dự án đường sắt đô thị để kết nối nhanh và hiệu quả hơn, trước khi tính đến việc hạn chế xe cá nhân trong tương lai.

“TP Đà Nẵng mới bây giờ có đến hai sân bay nên cần phải quy hoạch phát triển đồng bộ để tránh lãng phí nguồn lực. Có đường sắt đô thị kết nối từ sân bay Đà Nẵng đi sân bay Chu Lai sẽ giúp cả hai sân bay đều tăng trưởng”, ông Minh nói.

Quốc lộ 1 qua địa phận TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Cửu Loan, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng nhấn mạnh, để phát triển kinh tế thì hạ tầng giao thông luôn phải đi trước một bước và phải được định hướng trong tầm nhìn 2030 đến 2045.

Theo ông Loan, cần kết nối nhanh trung tâm TP Đà Nẵng đi Hội An và Chu Lai cho tương lai phát triển kinh tế và du lịch. Bởi đây là hai tuyến huyết mạch của TP Đà Nẵng mới, phải được kết nối thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thêm động lực thu hút nhà đầu tư.

“Tuy nhiên phải làm một cách bài bản, có tầm nhìn ở các vị trí điểm kết nối, xem có mang tính liên vùng hay không. Phương án hướng tuyến phải vẽ trước trong giai đoạn này khi dân số chưa tăng. Hướng tuyến thế nào vừa lợi ích kinh tế, vừa phục vụ du lịch. Chứ làm đường sắt mà chạy trong núi, trong rừng thì khó phục vụ du lịch”, ông Loan cho hay.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, đường sắt đô thị là mong muốn rất lâu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Dự án không chỉ phát triển kinh tế xã hội dọc tuyến, mà còn giúp tăng sự thuận tiện cho khách du lịch khi đến với Đà Nẵng.

Đường sắt đô thị giúp đẩy nhanh việc đầu tư phát triển các hạ tầng cơ sở dịch vụ dọc tuyến trung tâm TP Đà Nẵng đi Hội An và Chu Lai, giúp khai thác tốt hơn sân bay Chu Lai.

Về lâu dài, đây là hướng đi rất chiến lược cho Đà Nẵng khi mở ra không gian phát triển lớn hơn. Đà Nẵng phải có đường sắt đô thị bởi đây là một trong những loại hình thể hiện sự hiện đại trong hệ thống giao thông đô thị.

Ông Dũng cho hay, phải kết nối đường sắt đô thị từ trung tâm TP Đà Nẵng đi Hội An vì đường bộ cũng có giới hạn, dư địa quỹ đất làm thêm đường bộ cũng khó, đường sông cũng có hạn chế riêng. Nên việc phát triển đường sắt đô thị là cần thiết.