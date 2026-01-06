Sơn bong tróc, loang lổ tại các ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông 06/01/2026 07:20

(PLO)- Một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau gần 4 năm khai thác xuất hiện lớp sơn mái nhà bong tróc, loang lổ, gây mất mỹ quan và lo ngại cho hành khách.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều nhà ga như Hà Đông, Văn Quán, Phùng Khoang trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, lớp sơn trên hệ thống mái che đã bong tróc, phai màu. Nhiều mảng sơn bị rộp, tróc từng mảng lớn, tạo nên các vệt loang lổ.

Đáng chú ý, một số nhà ga, mảng sơn trên mái bị bong rơi xuống khu vực bên dưới. Vị trí thang cuốn lên nhà ga xuất hiện các vết vẽ bẩn, loang lổ. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành tàu nhưng hình ảnh này phần nào gây mất mỹ quan và lo ngại cho hành khách đi tàu.

Hình ảnh lớp sơn mái che nhà ga Hà Đông bị bong tróc. Ảnh: V.LONG

Anh Nguyễn Sơn, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết mình rất bất ngờ: “Tôi đã nhìn thấy lớp sơn trên mái nhà ga rơi xuống đầu du khách. Với một công trình hạ tầng lớn, được xem là bộ mặt của giao thông đô thị, việc để các hạng mục xuống cấp kéo dài là khó chấp nhận.” - anh Sơn nói.

Hình ảnh ở ga Văn Quán, chụp sáng 5-11. Ảnh: V.LONG

Là người thường xuyên đi làm bằng tuyến đường sắt này, chị Trần Thị Hương, ngụ quận Hà Đông, cũng phản ánh các bất cập đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Hồi tháng 5-2025, tại khu vực tầng 2 nhà ga Yên Nghĩa, nước mưa chảy từ trên mái xuống làm sàn nhà ga bị ướt, lênh láng.

“Thời điểm đó tôi đã thấy rất bất tiện, nhất là khi trời mưa, hành khách đi lại dễ trơn trượt. Nay lại thấy mái các nhà ga trên tuyến bị loang lổ, bong tróc sơn, nhìn rất mất thẩm mỹ. Thực trạng này diễn ra khá lâu nhưng chưa thấy được khắc phục” - chị Hương nói.

Hình ảnh tại ga Phùng Khoang và ga Láng. Ảnh: V.LONG



Nhiều hành khách đồng tình đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giao thông công cộng, giảm ùn tắc mà còn là tuyến đường được định vị như một sản phẩm du lịch nội đô, nơi du khách có thể trải nghiệm thành phố từ trên cao. Vì vậy, dự án cần được bảo trì thường xuyên, tránh làm giảm mỹ quan chung của toàn tuyến.

Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết trong 4 năm qua, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã vận hành an toàn hơn 316.000 lượt tàu, chuyên chở khoảng 43 triệu lượt hành khách. Ngày thường, mỗi ngày tuyến vận chuyển khoảng 46.000-47.000 lượt khách; dịp cuối tuần đạt 22.000-24.000 lượt khách mỗi ngày.