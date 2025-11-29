Hơn 15 triệu hành khách đi metro số 1, TP.HCM đẩy mạnh đường sắt đô thị 29/11/2025 12:31

(PLO)- TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị với metro số 2 cùng các tuyến kết nối Củ Chi, Thủ Thiêm, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM.

Về vận tải hành khách khối lượng lớn, TP hiện có tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), với sản lượng tính từ đầu năm 2025 đến nay khoảng hơn 15 triệu lượt hành khách.

TP cũng đang triển khai Đề án phát triển đường sắt đô thị TP.HCM, hiện đang chuẩn bị triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và các đoạn kết nối hướng Củ Chi, Thủ Thiêm. Đồng thời nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị theo phạm vi hành chính mới sau sáp nhập, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khu vực trung tâm TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, hệ thống xe buýt trên địa bàn TP có 176 tuyến với đoàn phương tiện hiện nay là 2.386 chiếc, trong đó có 627 xe buýt sử dụng điện, 451 xe sử dụng khí CNG. TP đang có 5 trạm để sạc xe buýt điện với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh.

TP có 18.613 xe taxi, trong đó taxi điện là 13.124 xe. Số lượng xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử là 88.742 xe (trong đó có khoảng 25.000 xe máy điện).

Các số liệu trên cho thấy việc chuyển đổi phương tiện xanh đang từng bước chuyển mình, mang lại hiệu quả rõ rệt về giảm phát thải và tiếng ồn.

TP cũng có 39.566 xe ô tô điện (trong đó có khoảng 25.000 xe ô tô điện kinh doanh vận tải) và 86.978 xe máy điện. Trong giai đoạn tới, TP tiếp tục triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện và phát triển bổ sung tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh cho ô tô điện tại các khu vực trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian sạc và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải. Dự kiến sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý sẽ báo cáo trình UBND ban hành trong tháng 12.

Cạnh đó, sở này cũng đang triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ chuyển đổi đối với xe buýt trên địa bàn thành phố với mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt của TP.HCM sử dụng điện, năng lượng xanh; ban hành các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh và hỗ trợ xây dựng trạm sạc điện...

Giai đoạn 2 sẽ chuyển đổi phương tiện giao thông; các chính sách để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh như xe taxi, 4 xe công nghệ, xe hợp đồng, xe khách và xe tải, phương tiện cá nhân, ô tô và phương tiện thuộc quản lý bởi các đơn vị hành chính công, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân…. Đồng thời, phân vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông khu vực trung tâm TP, khu vực Cần Giờ và Côn Đảo. Dự kiến hoàn tất các thủ tục để trình HĐND TP thông qua nghị quyết trong quý I-2026.