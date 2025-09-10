Đà Nẵng: Phê bình nhiều xã, phường chậm cập nhật kết quả tặng quà Quốc khánh 10/09/2025 13:47

(PLO)- Nhiều xã, phường tại Đà Nẵng chậm cập nhật kết quả chi trả quà Quốc khánh 2-9 lên phần mềm an sinh xã hội bị phê bình.

Ngày 10-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định về việc tập trung triển khai thực hiện tặng quà Quốc khánh 2-9 cho Nhân dân và cập nhật vào phần mềm chi trả an sinh xã hội (ASXH) trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến ngày 8-9, kết quả cập nhật trên phần mềm ASXH trên địa bàn Đà Nẵng đạt tỉ lệ rất thấp (52,31%). Trong đó, 31/93 địa phương đạt tỉ lệ trên 80%; 17/93 địa phương đạt tỉ lệ từ 50% đến dưới 80%; 45/93 địa phương đạt tỉ lệ dưới 50%.

Phường An Hải, TP Đà Nẵng chi trả quà Quốc khánh cho Nhân dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước hiện trạng trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê bình 29 địa phương có tỉ lệ cập nhật kết quả tặng quà Quốc khánh cho Nhân dân dưới 30% (tính đến ngày 8-9); yêu cầu từng địa phương phải rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao.

UBND cấp xã phải xác định việc tặng quà cho Nhân dân và cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả ASXH là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND TP nếu kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả ASXH không chuyển biến, tỉ lệ cập nhật thấp, không hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao.

Trên cơ sở danh sách chi trả qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng ASXH của người dân được Công an cấp xã cung cấp, khẩn trương thực hiện chuyển khoản cho người dân.

Trường hợp không thể thực hiện chuyển khoản vì lý do khách quan thì chi trả tiền mặt và cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả ASXH.

Công an TP Đà Nẵng được giao theo dõi, tiếp nhận danh sách từ Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, chuyển Công an cấp xã để phối hợp bàn giao cho UBND cùng cấp thực hiện.

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã triển khai cập nhật kết quả tặng quà Quốc khánh cho Nhân dân trên phần mềm ASXH.