Danh sách ngân hàng liên kết với VNeID để chi trả quà tặng dịp Quốc khánh 05/09/2025 16:40

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt 24/7 đáp ứng nhu cầu chi quà tặng Quốc khánh đến người dân

Ngày 5-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố danh sách ngân hàng đã liên kết tài khoản để chuyển quà tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Món quà ngày Quốc khánh mang đến niềm vui cho nhiều người dân. Ảnh: PHI HÙNG

Cụ thể, tính đến nay, đã có 32 đơn vị thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội; trong đó có 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Vietinbank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PvcomBank, HDBank, CoopBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, Agribank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBANK, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV, OCB) và 4 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (VNPT Money, Mobifone Money, Viettel Money, MOMO).

Triển khai Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà người nhân dân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, NHNN đã có văn bản số 7599/NHNN-TT ngày 29-8 chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt 24/7 đáp ứng nhu cầu chi quà tặng đến người dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước và các bên liên quan trong việc chuyển khoản quà tặng đến người dân.

Theo đó, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã hướng dẫn khách hàng cách thức liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận tiền nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Đồng thời, NHNN cũng điều chỉnh thời gian Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động cả dịp nghỉ lễ Quốc khánh để công tác chi trả, nhận tiền được liên tục, kịp thời.