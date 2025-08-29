Liên kết tài khoản ngân hàng qua VNeID sẽ dễ dàng nhận 100.000 đồng 29/08/2025 17:13

(PLO)- Người dân chỉ cần liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ giúp việc nhận khoản hỗ trợ 100.000 đồng từ Chính phủ trở nên an toàn và chính xác.

Chiều 29-8, BIDV phát đi thông báo, ngoài khoản 100.000 đồng từ Chính phủ, công dân chưa có tài khoản ngân hàng này sẽ nhận thêm gói quà tặng trị giá đến 630.000 đồng (tiền mặt và voucher) khi mở mới tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Không chỉ BIDV, thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, NamABank, HDBank, MB, Sacombank, TPBank, ShinhanBank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Digital Bank… cũng đã triển khai hướng dẫn liên kết tài khoản với VNeID.

Theo đó, người dân sau khi xác thực định danh mức 2 chỉ cần vào mục “An sinh xã hội”, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản và xác nhận chia sẻ dữ liệu để hoàn tất. Nhờ vậy, việc chi trả trợ cấp trở nên thuận tiện, minh bạch và kịp thời hơn so với phương thức truyền thống.

Liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh: T.L

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, việc chi trả an sinh xã hội qua kênh số không chỉ giúp người dân tiếp cận trực tiếp và nhanh chóng hơn với các khoản hỗ trợ từ Nhà nước, mà còn làm giảm nguy cơ chậm trễ hay thất thoát. Về phía Chính phủ, hình thức này giúp tiết kiệm chi phí hành chính và tạo lập một cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ hoạch định chính sách trong dài hạn. Ở khu vực vùng sâu vùng xa, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân cũng có thể nhận trợ cấp xã hội một cách dễ dàng.

Nếu trước đây việc chi trả trợ cấp, an sinh thường được thực hiện trực tiếp tại bưu điện hoặc kho bạc, thì nay chỉ với vài thao tác trên VNeID, người dân đã có thể nhận tiền ngay vào tài khoản ngân hàng.

Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, công bằng và hiện đại hơn cho người dân.