Hàng loạt ngân hàng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID 28/08/2025 16:38

(PLO)- Với mục tiêu tăng cường số hóa hoạt động ngân hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, BIDV trở thành ngân hàng tiếp theo triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên VNeID.

Ngày 28-8, BIDV trở thành ngân hàng tiếp theo đưa ra hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID và tài khoản ngân hàng qua các bước đơn giản.

Để thực hiện việc liên kết, người dân cần có tài khoản VNeID mức 2 và tài khoản ngân hàng còn hoạt động.

Cách mạng trong chi trả trợ cấp an sinh xã hội

Trước đó đã có hàng loạt ngân hàng thương mại cũng thực hiện việc kết nối tài khoản thanh toán của khách hàng trên VNeID như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Sacombank, MBBank, Nam A Bank… và vẫn đang được tiếp tục mở rộng danh sách ngân hàng liên kết.

Hoạt động này giúp ngân hàng có được nguồn dữ liệu định danh khách hàng tin cậy, đồng thời khách hàng dễ dàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết. Thời gian chi trả phụ thuộc vào tiến độ triển khai của các cơ quan chức năng có liên quan.

Ông Hoàng Minh Ngọc, Phó Tổng giám đốc Agribank cho rằng, tài khoản ngân hàng và thẻ không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là tấm “hộ chiếu số” mở cánh cửa đưa người yếu thế hòa nhập vào nền kinh tế hiện đại. Việt Nam hiện có hơn 13 triệu người thuộc diện an sinh xã hội, trong đó 3,7 triệu người cần hỗ trợ đặc biệt và 1,37 triệu người khuyết tật hoặc mất sức lao động.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa phải đối mặt với khó khăn khi nhận trợ cấp do sai sót thông tin, thiếu giấy tờ hoặc quy trình thủ công.

Đến nay, Agribank đã phát hành hơn 9 triệu tài khoản và 12 triệu thẻ tại khu vực nông thôn, hỗ trợ 500.000 người yếu thế nhận trợ cấp hàng tháng, với tổng chi trả vượt 210.000 tỷ đồng thông qua hệ thống song phương tài chính ngân hàng. Hiện ngân hàng đã làm sạch dữ liệu của gần 9 triệu khách hàng, hỗ trợ trực tiếp hơn 3 triệu người dân vùng sâu, vùng xa và mở hơn 3 triệu tài khoản trực tuyến.

Tích hợp với nền tảng VNeID, nơi có gần 63 triệu người dùng, Agribank cho phép mở tài khoản mà không cần giấy tờ, tự động xác định đối tượng thuộc diện chính sách, cung cấp ưu đãi tài chính thiết yếu và hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp. Mô hình chi trả an sinh không giấy tờ đang được xây dựng, với các quy trình xác thực, chuyển tiền và kiểm tra hoàn toàn tự động, minh bạch và tiện lợi.

BIDV hướng dẫn liên kết tài khoản thanh toán với tài khoản VNeID mức độ 2. Điều này giúp người dân nhận trợ cấp an sinh xã hội dễ dàng hơn. Ảnh: Phương Dung

Ngân hàng mạnh tay “xóa sổ” tài khoản ảo

Tại Việt Nam, ngân hàng là một trong những ngành chuyển đổi số mạnh mẽ và thành công nhất. Thống kê 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 44,43% về số lượng (qua kênh Internet tăng 40,41%; qua kênh điện thoại di động tăng 39,82%; qua phương thức QR code tăng 81,64%); có gần 10,4 triệu tài khoản Mobile-money, trong đó hơn 72% là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Trong cuộc đua chuyển đổi số, ngân hàng xác định việc làm sạch dữ liệu, bảo vệ dữ liệu là vấn đề then chốt. Việc kết nối, tích hợp dữ liệu quốc gia về dân cư giúp các ngân hàng không chỉ phát triển sản phẩm số, mà còn ngăn chặn gian lận.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), cho biết: "Cả nước hiện có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi NHNN yêu cầu xác thực bằng sinh trắc học, chỉ còn hơn 113 triệu tài khoản cá nhân và 711.000 tài khoản tổ chức được xác nhận là “sống”. Như vậy, gần 86 triệu tài khoản đã bị loại khỏi hệ thống sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".

Theo ông Tuấn, những tài khoản không được xác thực có thể là “tài khoản chết”, “ngủ đông” hoặc được mở gian lận trong thời gian qua và hiện nay không còn khả năng hợp thức hóa. Dự kiến trong tháng 9 tới, toàn bộ các tài khoản chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học sẽ bị ngân hàng đóng lại, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo.

Đối với người dân, việc kết nối xác thực định danh từ VNeID trên ứng dụng ngân hàng số giúp cung cấp, chia sẻ thông tin của mình cho ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện. Giải pháp này cũng đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, tránh được các trường hợp giả mạo thông tin và quan trọng nhất là phòng ngừa rủi ro, vì việc xác thực được thực hiện trên đúng thiết bị của khách hàng.