Sau 1-10, tiền kẹt trong tài khoản thu phí có được chuyển trả? 23/08/2025 18:23

(PLO)- Sau ngày 1-10, chủ phương tiện vẫn chưa tiêu hết tiền trong tài khoản thu phí sẽ được hoàn trả lại thông qua ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông hoặc phương thức khác phù hợp.

Ngày 23-8, Cục Đường bộ cho biết từ ngày 1-10-2025, xe chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không đủ điều kiện qua trạm thu phí tự động không dừng (ETC), vì lúc đó tài khoản thu phí của chủ xe dù còn tiền cũng không được giao dịch.

Theo đó, Cục Đường bộ khuyến cáo các chủ phương tiện cần nhanh chóng thực hiện việc chuyển đổi trên. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp không chỉ thanh toán phí đường bộ mà còn mở rộng dịch vụ thanh toán phí bãi đỗ sân bay, bến xe, bãi đỗ trong đô thị, thanh toán phí đăng kiểm, xăng dầu, sạc điện cho xe điện.

Thêm vào đó, tài khoản giao thông không chứa tiền như tài khoản thu phí trước đây, giúp cho người dân linh hoạt hơn.

“Nếu sau 1-10, chủ phương tiện vẫn chưa tiêu hết tiền trong tài khoản thu phí, số dư được hoàn trả lại thông qua ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông hoặc phương thức khác phù hợp…”- Cục Đường bộ khẳng định.

Về chế tài đối với xe dán thẻ ETC nhưng không thực hiện liên kết tài khoản giao thông, Cục Đường bộ cho biết hiện chưa có quy định xử phạt tiền với các trường hợp chủ xe chưa chuyển sang tài khoản giao thông.

Sau ngày 1-10, chủ xe không có tài khoản giao thông không được lưu thông qua trạm thu phí nhưng chưa bị xử phạt tiền. Ảnh: V.LONG

Vì vậy, thời gian qua, Bộ Xây dựng có tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Tại đây, cơ quan soạn thảo đề xuất mức phạt 2-3 triệu đồng với cá nhân và 4-6 triệu đồng với tổ chức để phương tiện lưu thông qua trạm thu phí mà thẻ ETC không kết nối với tài khoản giao thông, hoặc tài khoản này không đủ tiền để lưu thông qua trạm.

Tuy nhiên, các bộ ngành cho rằng trong quá trình sửa Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ đưa vào, vì hiện một số quy định tương tự đang nằm ở nghị định này.

Theo đó, Cục Đường bộ đang phối hợp với Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định 168, trong đó sẽ bổ sung quy định xử phạt tiền với phương tiện lưu thông qua trạm thu phí mà không có tài khoản giao thông.