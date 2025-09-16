Đà Nẵng triển khai 3 sáng kiến lớn về phát triển khoa học công nghệ 16/09/2025 14:03

(PLO)- Đến năm 2045, Đà Nẵng có tối thiểu có hai doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, kinh tế số đạt 60% GRDP.

Ngày 16-9, Sở KH&CN Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Kế hoạch hành động số 21 thay thế hai kế hoạch của TP Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành đầu năm 2025, cập nhật theo Kế hoạch 01/2025 của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết 57.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường thay mặt UBND TP nhận giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 với giải pháp "Hệ thống giám sát điều hành thông minh TP Đà Nẵng". Ảnh: PV

Đặc biệt, trong kế hoạch mới, Đà Nẵng đề xuất và triển khai ba sáng kiến lớn: Bản sao số TP trên môi trường mạng (Digital Twin); Trung tâm tài chính theo hướng thông minh; Trung tâm thương mại tự do theo hướng thông minh.

Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng đưa ra 65 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Trong đó, có tám chỉ tiêu đề xuất vượt so với Trung ương, hai chỉ tiêu đóng góp trực tiếp vào phát triển khoa học công nghệ toàn quốc, 19 chỉ tiêu thêm theo đặc thù yêu cầu phát triển của TP.

Mục tiêu đến năm 2045, Đà Nẵng đưa ra 48 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Đặc biệt trong đó là thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ hàng đầu, hình thành “cụm chuyên gia”.

Mỗi năm có ít nhất 800 bài báo khoa học có địa chỉ tác giả tại Đà Nẵng; 1.800 bài báo khoa học ứng dụng liên quan đổi mới sáng tạo; 10 công trình đạt giải thưởng khoa học và công nghệ cấp quốc gia/khu vực; 150 dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách TP...

Để hoàn thành các mục tiêu đầy tham vọng nêu trên, Kế hoạch hành động số 21 đưa ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Một là nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị, thông tin, truyền thông; hai là hoàn thiện thể chế, chính sách tạo đột phá, đảm bảo nguồn lực;

Ba là phát triển hạ tầng số, ứng dụng, dịch vụ số; bốn là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ;

Năm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; sáu là đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số; bảy là bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số và tám là đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, quốc tế.

Sở KH&CN Đà Nẵng cho hay, đột phá phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh của kinh tế TP thông qua đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành, lĩnh vực chủ lực; nâng cao tỉ trọng đóng góp của chỉ số TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) trong tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng.