Bí thư Đà Nẵng: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đi vào cuộc sống 18/09/2025 13:54

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng yêu cầu toàn Đảng bộ TP sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Ngày 18-9, sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức bế mạc.

Xây dựng Đà Nẵng ngày càng hiện đại, nghĩa tình

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, Đại hội diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, sau gần ba thập niên chia tách, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ lại hội tụ về chung một nhà theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV

Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển, mà còn mở ra một nhiệm kỳ mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

Theo Bí thư Đà Nẵng, với tinh thần dân chủ, thẳng thắng và trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận sôi nổi. Đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng.

Nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đề xuất, hiến kế, hiến giải pháp hữu hiệu cho nhiệm kỳ đến.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ TP vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I và Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được Bộ Chính trị chỉ định theo đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I là một tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới. Là những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung, đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và Nhân dân TP”, ông Triết nhấn mạnh.

Ông Triết yêu cầu ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội I và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức bế mạc. Ảnh: PV

Xây dựng chỉ tiêu phát triển phải gắn với đời sống Nhân dân

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe chín tham luận trên nhiều lĩnh vực được xây dựng công phu, sâu sắc. Đồng thời nghe Báo cáo tổng hợp nội dung góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ, dân chủ của cán bộ, đảng viên.

Đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung dự thảo văn kiện, khẳng định việc tích hợp ba báo cáo thành Báo cáo chính trị là hợp lý, ngắn gọn, logic. Văn kiện đã nêu bật thành tựu 40 năm đổi mới, chỉ rõ nguyên nhân, bài học, xác định phương hướng, mục tiêu đến 2030 và tầm nhìn 2045.

Các đại biểu cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục tổng kết, nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương, nhất là chính quyền hai cấp. Khi xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cần gắn với chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Cùng với đó phải đảm bảo mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân; lấy sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý.