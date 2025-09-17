Thường trực Ban Bí thư: Phấn đấu để Đà Nẵng gia nhập các TP cạnh tranh toàn cầu 17/09/2025 12:19

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa mới phấn đấu để đưa Đà Nẵng gia nhập các TP cạnh tranh toàn cầu.

Sáng 17-9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc tại Trường Chính trị TP.

Vì một Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, Đại hội lần này phải đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện và rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV

Theo ông Triết, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng TP hiện đại, tiên phong về phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đà Nẵng quyết tâm triển khai thành công các mô hình kinh tế mới như: Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao”. Từ đó trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, ông Triết bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử.

Đồng thời đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng đối với vấn đề trọng đại của đất nước.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng là dịp để toàn Đảng bộ TP khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển.

“Định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân TP tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn vì một TP Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc”, ông Triết nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: PV

5 nhiệm vụ dành cho Đà Nẵng

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, Đại hội đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới tương đối toàn diện trên các lĩnh vực và công tác xây dựng đảng.

Qua đó thể hiện được tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên với quyết định tâm chính trị rất cao của Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đà Nẵng cần phấn đấu để gia nhập nhóm các TP cạnh tranh toàn cầu. Đồng thời quyết tâm đưa Đà Nẵng thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển.

Từ đó có thể cạnh tranh với các TP lớn, hiện đại của khu vực và thế giới; xứng đáng là hạt nhân của khu vực, phát huy vai trò động lực, cực tăng trưởng có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước.

Ông Tú đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng thực hiện tốt hơn nữa năm nhiệm vụ. Thứ nhất, cần quán triệt và xác định công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng cường mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.

Thứ tư, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá đặc sắc của quê hương xứ Quảng.

Thứ năm, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.