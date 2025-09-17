Phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Phạm Đức Ấn và các Phó Chủ tịch Đà Nẵng 17/09/2025 10:31

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND TP, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND TP, lãnh đạo các thành viên UBND TP và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP theo quy định pháp luật. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng, nhạy cảm, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Ông Ấn sẽ phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh TP, quy hoạch vùng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác cán bộ; chế độ công vụ công chức; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tổ chức bộ máy; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; quốc phòng, an ninh. Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo chung các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP. Phụ trách chỉ đạo các vấn đề về đặc khu Hoàng Sa.

Ngoài ra, trực tiếp phụ trách các cơ quan, đơn vị: Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Thanh tra TP, Sở Nội vụ Quan hệ phối hợp giữa UBND TP với Quân Khu 5, HĐND TP, UBMTTQVN TP; Đoàn ĐBQH TP, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các quân chủng, binh chủng trên địa bàn TP.

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: LP.

Về các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công như sau:

- Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, thay mặt Chủ tịch điều hành các hoạt động chung của UBND TP khi Chủ tịch UBND TP đi vắng.

Ông Minh được giao phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách nhà nước; phí, lệ phí; tài sản công; Lĩnh vực giá; các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; Kiểm toán; ngân hàng, thuế, hải quan, thị trường chứng khoán; dự trữ quốc gia; các loại hình bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội); sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do TP quản lý; Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách; ngoại giao Nhà nước, ngoại vụ, hội nhập quốc tế; công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; hợp tác vùng, liên vùng; thống kê; tổng hợp, phân tích, dự báo và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn TP Đà Nẵng định kỳ; xây dựng và triển khai quy hoạch TP.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Văn phòng UBND TP, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP; các quỹ đầu tư, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam, các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hoạt động trên địa bàn TP; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách.

Quan hệ phối hợp giữa UBND TP với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước khu vực III, Chi cục Hải quan khu vực XII, Thuế TP, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, Ngân hàng Nhà nước khu vực IX, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng, Chi cục Thống kê TP.

Phụ trách chung địa bàn các phường: Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

- Phó Chủ tịch Phan Thái Bình phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đất đai, đo đạc và bản đồ, tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tư pháp; thi hành án dân sự; phổ biến và giáo dục pháp luật; Khu kinh tế mở Chu Lai. Quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và theo dõi, đôn đốc các dự án đầu tư công, dự án PPP thuộc lĩnh vực phụ trách; dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Cizico; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách.

Quan hệ phối hợp giữa UBND TP với Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng, Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng, TAND TP, VKSND TP, Cơ quan THADS TP. Phụ trách chung địa bàn các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, An Thắng và các xã Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Điện Bàn Tây, Gò Nổi.

- Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy rừng; khí tượng thủy văn; phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kinh tế biển; chương trình Biển Đông hải đảo; kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch đầu tư công hằng năm; công tác quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; Kinh tế tập thể; kinh tế hợp tác xã.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng.

Chịu trách nhiệm về xác định giá đất cụ thể đối với các dự án khắc phục giá đất theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kết luận số 114/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ và đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thực hiện thủ tục xác định giá đất.

Ông Hưng được giao phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường (lĩnh vực phụ trách), Sở Tài chính (lĩnh vực phụ trách); Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh Quảng Nam, Liên minh Hợp tác xã TP, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách chung địa bàn các phường: Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú và các xã Núi Thành, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Mỹ, Đức Phú, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình.

- Phó Chủ tịch Lê Quang Nam phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý hoạt động vận tải; an toàn giao thông; quản lý quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn (quy hoạch chung, phân khu, chi tiết, quy hoạch chung khu chức năng, quy chế quản lý...); quy hoạch xây dựng khu chức năng; quy hoạch xây dựng vùng; quản lý phát triển đô thị; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; nhà ở xã hội và chủ trương đầu tư nhà ở xã hội; quản lý kiến trúc; hoạt động cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng; quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng); quản lý vật liệu xây dựng; quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Ông Nam cũng được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý tháo gỡ vướng mắc các dự án trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ) tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012, Kết luận thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019, Kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày 20/7/2020, các Bản án của Tòa án và các kết luận của Kiểm toán Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ).

Phụ trách các đơn vị: Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, Công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Nam, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công ty TNHH Cảng Biển Quốc tế Chu Lai, Cảng hàng không Chu Lai, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, Cảng vụ Đà Nẵng, Khu Quản lý đường bộ III; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách và các phường Hải Châu, Hòa Cường và các xã Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Phú Thuận, Vu Gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường.

- Phó Chủ tịch Trần Chí Cường phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, thương mại, quản lý thị trường, dịch vụ logistic, điện lực; các cụm công nghiệp; Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Khu thương mại tự do Đà Nẵng; kinh tế cảng biển; phát triển kinh tế tư nhân; quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xúc tiến đầu tư; xã hội hóa.

Phụ trách các đơn vị: Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách và các xã Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Xuân Phú, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Nông Sơn, Quế Phước.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế; bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; dân số, gia đình và trẻ em; an toàn thực phẩm; văn hoá; thể dục - thể thao; du lịch; truyền thông, báo chí, xuất bản, in, phát hành; phát thanh - truyền hình; tín ngưỡng, tôn giáo; đối ngoại nhân dân; tổ chức phi chính phủ (NGO); quản lý các nguồn viện trợ không hoàn lại.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Trực tiếp chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc…thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, Bản án của Tòa và thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà Thi được giao phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo (lĩnh vực phụ trách), Sở Tài chính (lĩnh vực phụ trách); Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Đà Nẵng, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn, các bệnh viện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách.

Quan hệ phối hợp giữa UBND TP với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Phụ trách chung địa bàn các phường An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

- Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông; vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; công viên phần mềm số 1 và số 2; hạ tầng thông tin và truyền thông; cải cách hành chính; Trung tâm Phục vụ hành chính công; công tác quản lý địa giới hành chính; công tác dân vận của chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; các chỉ số: PAR INDEX, PAPI, SIPAS; Đề án Trung tâm công nghiệp dược liệu với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

Ông Bửu được giao phụ trách, theo dõi: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ (theo lĩnh vực phụ trách); Viễn thông Đà Nẵng, Bưu điện Đà Nẵng, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP; các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách và các xã: Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng, Trà Vân, Trà Linh, Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp.

- Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; người có công; xoá đói giảm nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; công tác dân tộc; chương trình “5 không”, “3 có” và “4 an”; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, công tác quản lý cai nghiện; giáo dục quốc phòng; các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách.

Ông Tuấn được giao phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ (theo lĩnh vực phụ trách), Sở Nông nghiệp và Môi trường (xóa nhà tạm, nhà dột nát và giảm nghèo); Công an TP (cai nghiện ma túy), Bộ Chỉ huy Quân sự TP (giáo dục quốc phòng); các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, các đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách.

Quan hệ phối hợp giữa UBND TP với Bảo hiểm xã hội khu vực XXII và các Hội, đoàn thể chính trị xã hội. Phụ trách chung địa bàn các xã AVương, Đông Giang, Tây Giang, Hùng Sơn, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dê, La Ê, Sông Vàng, Sông Kôn, Bến Hiên.