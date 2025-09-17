Danh sách 23 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới 17/09/2025 11:37

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định 75 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, 23 người tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 17-9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan công tác nhân sự.

Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 75 người; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 người.

Ra mắt 75 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

23 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới gồm: ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP;

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành uỷ; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP; bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; ông Đoàn Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy;

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP;

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; ông Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP; ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng;

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP; Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Phó Bí thư gồm các ông Nguyễn Đình Vĩnh (Phó Bí thư Thường trực), Phạm Đức Ấn, Nguyễn Đức Dũng và Ngô Xuân Thắng.