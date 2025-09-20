Chủ tịch Đà Nẵng: 'Doanh nghiệp làm thật, làm nhanh là ưu tiên số 1 của TP' 20/09/2025 16:19

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định việc tập trung cho các doanh nghiệp làm thật, làm nhanh là ưu tiên số 1 của TP.

Sáng 20-9, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đoàn công tác kiểm tra thực tế các dự án tại Chu Lai và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco).

Chủ tịch Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn (giữa) kiểm tra tại cảng Chu Lai. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thaco, cho biết Thaco mong muốn đầu tư thêm nhiều dự án, biến Chu Lai thành trung tâm Logistic của khu vực, có thể cạnh tranh với hai đầu đất nước và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để làm được điều này, Thaco mong muốn lãnh đạo TP tạo điều kiện, chỉ đạo các sở ngành phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc, nhằm nhanh chóng có mặt bằng để thi công xây dựng các nhà máy.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đoàn công tác tham quan Thaco. Ảnh: TN

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đầu việc phải cụ thể, tránh tình trạng chung chung, cùng nhau xử lý nhanh, không để vướng vấn đề gì do sự phối hợp không tốt.

Theo ông Hưng, tất cả các dự án của Thaco đang triển khai hiện nay đều liên quan đến công tác GPMB, "rất phức tạp".

“Tôi đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất lên kế hoạch chi tiết, phối hợp với các ngành giải quyết, xong trước 30-11. Nếu không xong phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP”, ông Hưng nói.

Cùng với đó, ông đề nghị các sở, ngành phối hợp lên phương án, tiếp cận sớm các đầu việc để khi cấp trên ban hành các quy định thì bắt tay vào làm ngay, không xảy ra chậm trễ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, cho biết quy mô kinh tế Đà Nẵng ngày càng lớn, đóng góp của Thaco cũng phải hướng đến ngày càng lớn theo cấp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định, doanh nghiệp làm thật, làm nhanh là ưu tiên số 1 của TP. Ảnh: TN

Với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực triển khai kinh doanh rất quan trọng. “Vì vậy, việc tập trung cho các doanh nghiệp làm thật, làm nhanh là ưu tiên số 1 của thành phố", ông Ấn nói.

Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định, các vấn đề khó khăn vướng mắc cần trao đổi thì lãnh đạo TP quyết tâm triển khai. Từng nội dung, từng vấn đề phải giao trực tiếp cho lãnh đạo sở, ngành cụ thể.

“Khởi động chậm ngày nào ảnh hưởng tăng trưởng ngày đó. Vì vậy, có bất cứ cái gì các anh chị có kiến nghị đề xuất, thì chúng ta sẽ tập trung xử lý. Không phải hôm nay nói xong hôm sau ra ngoài lại quên”, ông Ấn nhắc nhở.

Các đầu việc, nhiệm vụ cần thống kê, giao phụ trách cụ thể để sau này kiểm đếm, tránh trường hợp không xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm của ai.

Mong rằng Thaco sẽ tổ chức triển khai kinh doanh và triển khai các dự án mới, nhằm tiếp tục sẽ là một trong những doanh nghiệp động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng của TP. Theo quy định pháp luật, TP cũng sẽ tạo mọi điều kiện không chỉ riêng thaco mà các doanh nghiệp khác có năng lực làm ăn thật, mong muốn đầu tư phát triển”, ông Ấn khẳng định.