Bùng binh khiến nhiều người gặp tai nạn ở Đà Nẵng 19/09/2025 17:16

(PLO)- Sau khi được thu hẹp để mở rộng lòng đường, bùng binh Bạch Đằng – Trần Đại Nghĩa phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng lại trở thành điểm đen tai nạn giao thông, khiến nhiều người đi đường té ngã.

Bùng binh Bạch Đằng – Trần Đại Nghĩa có khuôn viên quá lớn, gây cản trở giao thông. Nhằm khắc phục bất cập, chính quyền địa phương đã cho thu hẹp bùng binh này để mở rộng lòng đường, tạo thuận lợi cho người đi đường. Tuy nhiên, sau khi thu hẹp thì bùng binh lại trở thành điểm đen tai nạn.

Bùng binh sau khi được cải tạo trơn trượt, người đi đường té ngã liên tục. Ảnh: TN

Hàng loạt vụ tai nạn xảy ra

Ghi nhận của PV, bùng binh được thu hẹp, lùi vào khoảng 4m, được lát gạch thay vì thảm nhựa như mặt đường cũ. Nhìn bằng mắt thường, việc ôm cua dường như dễ dàng hơn trước khi bùng binh nhỏ gọn hơn nhưng thực tế bề mặt lát gạch lát lại gây trơn trượt, đặc biệt khi trời mưa.

Chỉ trong khoảng 10 ngày kể từ khi hoàn thiện, khu vực này xảy ra gần 10 vụ tai nạn xe máy, xe đạp điện. Phần lớn là người dân tự ngã do trượt bánh khi đi vào khu vực lát gạch.

Ông Vinh Trương (ngụ phường Bàn Thạch) cho hay từ khi bùng binh được sửa lại, lót gạch chỗ vòng xuyến thu hẹp, lúc trời mưa thường xuyên xảy ra tai nạn tự té ngã. Chính người nhà của ông Trương cũng là một nạn nhân.

“Tôi thấy lót gạch hoa là không phù hợp vì nó rất trơn khi trời mưa. Con ngã ở đây, may mắn không bị thương quá nặng, nhưng nếu đi nhanh hơn một chút thì hậu quả sẽ khó lường” - ông Trương bức xúc.

Có nhà sát bên bùng binh, chị Tường Vi (ngụ phường Bàn Thạch) đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ tai nạn xe máy. Khi người đi đường trượt té, ở hướng khác ô tô, xe máy cùng vào bùng binh, không may có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

“Hôm trước, có chị gái bị ngã xe máy lăn mấy vòng. Mọi người ở gần thấy vậy xúm lại hỗ trợ, gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện” - chị Vi kể.

Một vụ tai nạn tại bùng binh khiến người đi đường bị thương. Ảnh: TN

Tương tự, ông Huỳnh Đức Ty (ngụ phường Bàn Thạch) cho biết khi thấy công nhân lát gạch, ông đã cảnh báo rằng gạch này sẽ gây trơn trượt, không an toàn, nhưng các công nhân trả lời họ chỉ làm theo thiết kế.

Sẽ cho khắc phục ngay

Trước đây, khu vực vòng xoay Bạch Đằng – Trần Đại Nghĩa từng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân được xác định là do vòng xoay quá lớn, lối vào không có dải phân cách rõ ràng khiến người điều khiển phương tiện dễ mất phương hướng.

Chính quyền địa phương đã tiếp thu ý kiến người dân, quyết định cải tạo, thu hẹp bùng binh và điều chỉnh lại nút giao với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

Phần diện tích mở rộng lót gạch dễ trơn trượt nhất là trong mùa mưa. Ảnh: TN

Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện việc sửa chữa, liên tiếp nhiều vụ tai nạn xe máy xảy ra tại khu vực lát gạch mới. Ông Trần Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết chính quyền đã ghi nhận phản ánh từ người dân và nhanh chóng trao đổi với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) – đơn vị chủ đầu tư để khắc phục sự cố.

Trả lời PV, ông Phạm Ngọc Tích, quyền Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Tam Kỳ cho rằng việc bóp hẹp bùng binh, tăng diện tích mặt đường nhằm tạo thuận tiện cho các phương tiện lưu thông.

Bùng binh nhìn từ trên cao. Ảnh: TN

“Tuy nhiên, việc chọn gạch lót đã thể hiện bất cập, gây ảnh hưởng cho người đi đường. Chúng tôi đã lắng nghe và sẽ cho rào chắn. Trong hôm nay, công nhân sẽ cắt thêm rãnh trên bề mặt tạo nhám, khi đảm bảo an toàn mới mở ra cho lưu thông” - ông Tích nói.

Giải thích về phương án thiết kế không thảm nhựa toàn bộ mặt đường xung quanh bùng binh, ông Tích nói rằng: Vì diện tích quá nhỏ. Mặt khác, lát gạch cũng là cách tạo điểm nhấn, thực tế là nhiều vị trí khác cũng làm như vậy mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông.

"Hiện nay, dự án vẫn chưa hoàn thiện, chúng tôi sẽ yêu cầu nhanh chóng khắc phục” - ông Tích khẳng định.