Chủ tịch Đà Nẵng: Mỗi người dân là một chiến sĩ chống tội phạm mạng 22/09/2025

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn gửi thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Ngày 22-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn gửi thư kêu gọi toàn dân tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Mục tiêu là quyết tâm đẩy lùi tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.

Đà Nẵng kêu gọi toàn dân tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Ảnh minh họa: PLO

Phương châm là “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, chú trọng một số nội dung sau:

Tự giác tìm hiểu kiến thức pháp luật, thông tin liên quan đến tội phạm trên không gian mạng và cách phòng chống qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để chủ động phòng ngừa.

Nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Cẩn trọng với các email, cuộc gọi, tin nhắn, app, link lạ; lời mời tham gia các công việc, đầu tư trực tuyến... với lợi nhuận cao.

Cảnh giác trước các thủ đoạn hù doạ, yêu cầu chuyển tiền cọc, tiền phí, cung cấp thông tin cá nhân... của đối tượng mạo danh nhân viên thực thi công vụ.

Người dân cần chú ý không có cơ quan Nhà nước nào có quyền sử dụng điện thoại để yêu cầu, hướng dẫn công dân thực hiện việc chuyển tiền, tài sản của mình cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, kể cả cơ quan Nhà nước.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ những người tự xưng là người thân, bạn bè cần cẩn trọng xác nhận qua cuộc gọi, video, hình ảnh, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng, người thụ hưởng trước khi giao dịch.

Không chia sẻ thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người khác khi chưa xác định rõ ràng mục đích, tính đúng đắn cũng như đối tượng giao dịch.

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật các tính năng bảo mật tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, máy tính, điện thoại. Không mua bán, cho thuê, mượn giấy tờ tuỳ thân và các tài khoản cá nhân, số điện thoại.

Tích cực tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các biện pháp phòng tránh đến người thân và cộng đồng; thông tin trực tiếp qua các nền tảng mạng xã hội để cùng chung tay phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.