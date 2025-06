Chủ tịch TP Đà Nẵng kêu gọi toàn dân phòng chống tội phạm trên không gian mạng 11/06/2025 11:18

Ngày 11-6, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc TP Đà Nẵng đã có thư kêu gọi toàn dân tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng do Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ký.

Thư kêu gọi nêu: Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Ảnh: AI.

Các đối tượng phạm tội tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ và không ngừng dùng những cách thức mới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nhân dân như: giả danh cơ quan chức năng để hù dọa, yêu cầu chuyển tiền bảo lãnh, gợi ý “chạy án”; giả mạo nhân viên nhà nước để hướng dẫn, thu thuế, thu phí, thu tiền điện, nước, bảo hiểm...

Đăng tải tin, bài đặt vé, đặt phòng khách sạn, hàng hóa tiêu dùng yêu cầu chuyển khoản cọc; tổ chức các trại hè, hội thi... để phụ huynh đăng ký, chuyển phí tham gia; giả mạo thương hiệu uy tín để lôi kéo nạn nhân tham gia vào các chương trình khuyến mãi, nhận thưởng hoa hồng...

Ngoài ra, các hoạt động phạm pháp như đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen, mua bán chất cấm, mua bán dữ liệu cá nhân... trên không gian mạng cũng ngày càng phổ biến.

Dự báo thời gian đến, tình hình tội phạm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cần tiếp tục được tăng cường, không chỉ ở các cơ quan thi hành pháp luật mà còn ở việc nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Hai kẻ lừa đảo qua hình thức mở thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tiền của người dân bị công an bắt giữ. Ảnh:CA.

Với tinh thần quyết tâm đẩy lùi tội phạm trên không gian mạng, từng bước góp phần xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh, thay mặt Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chủ động tìm hiểu các kiến thức pháp luật, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến tội phạm trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

Nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Cẩn trọng với các email, cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ; các lời mời gọi tham gia các công việc, đầu tư trực tuyến... với lợi nhuận cao; yêu cầu chuyển tiền cọc, tiền phí... của đối tượng mạo danh nhân viên thực thi công vụ để bảo lãnh, chạy án, thu tiền.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ người thân, bạn bè, người quen biết cần trực tiếp xác nhận qua cuộc gọi, video, hình ảnh, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng, người thụ hưởng khi thực hiện giao dịch. Không truy cập vào các hội, nhóm, đường link lạ.

Không chia sẻ các thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người khác khi chưa biết rõ người đó là ai. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật các tính năng bảo mật tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, máy tính, điện thoại. Không cho thuê, mượn giấy tờ tuỳ thân và các tài khoản cá nhân.

Tích cực hưởng ứng, tuyên truyền rộng rãi các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các biện pháp phòng tránh đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp,... để cùng chung tay phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Kịp thời tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật và hoạt động nghi vấn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng qua Đường dây nóng: 0694260319 (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP) hoặc 0694260113 (Trung tâm thông tin chỉ huy CATP) hoặc qua fanpage Facebook, Zalo OA của Công an thành phố (truy cập đường link theo mã QR bên dưới). Thông tin do quý vị cung cấp sẽ được xử lý kịp thời.

Hãy chung tay xây dựng không gian mạng TP Đà Nẵng an ninh, an toàn và văn minh.