Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi ra quân trấn áp tội phạm 01/08/2025 12:52

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 1-8 đến ngày 15-9.

Ngày 1-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn.

Đợt cao điểm này sẽ kéo dài từ ngày 1-8 đến ngày 15-9 theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng xác định 11 chỉ tiêu công tác và 19 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP, nhấn mạnh lực lượng Công an sẽ tăng cường nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; chủ động ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đồng thời siết chặt quản lý các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Công an TP Đà Nẵng siết chặt quản lý các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

“Những tập thể, cá nhân xuất sắc sẽ được khen thưởng kịp thời; các trường hợp thiếu trách nhiệm, bao che, tiếp tay cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm”, Đại tá Lai khẳng định.

+ Tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ trong tâm thế chủ động, quyết liệt.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân và nhấn mạnh rằng Lễ phát động ra quân của Công an tỉnh thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an và hệ thống chính trị địa phương trong bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và các lực lượng tham gia trong mọi tình huống.

Đồng thời, 96/96 Công an xã, phường, đặc khu Công an cấp xã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm nhằm tạo khí thế sôi nổi, thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong tấn công, trấn áp tội phạm tại địa phương. Đợt ra quân lần này có hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức tham gia Lễ ra quân.