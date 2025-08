Chùm ảnh: Công an TP.HCM cùng 168 công an phường, xã ra quân trấn áp tội phạm 01/08/2025 11:46

(PLO)- Công an TP.HCM cùng lực lượng công an 168 phường, xã ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn toàn TP nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho người dân.