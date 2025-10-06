Cần Thơ: Một nhân viên chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng của công ty để đầu tư tiền ảo 06/10/2025 20:25

(PLO)- Do làm ăn thua lỗ và cần tiền đầu tư tiền ảo, nhân viên công ty vật tư nông nghiệp ở Cần Thơ chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng bị bắt tạm giam.

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Châu Văn Hậu (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về tội tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hậu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC (trụ sở tại đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), được phân công phụ trách khách hàng, triển khai chính sách bán hàng và thu hồi công nợ tại các đại lý thuộc tỉnh An Giang.

Do làm ăn thua lỗ và cần tiền đầu tư tiền ảo, Hậu đã tham ô hơn 2,6 tỉ đồng. Ảnh: CA

Từ tháng 8-2022 đến tháng 4-2023, Hậu lợi dụng quyền hạn thu tiền bán hàng của các đại lý hơn 2,6 tỉ đồng nhưng không nộp về công ty. Số tiền này bị Hậu chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ do kinh doanh thua lỗ, đầu tư tiền ảo.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Hậu tự ý nghỉ việc và rời khỏi nơi cư trú.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.