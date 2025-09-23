Cựu hiệu trưởng tham ô tài sản được giảm án 23/09/2025 16:40

(PLO)- Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) được HĐXX phúc thẩm giảm 1 năm tù.

Ngày 23-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm vụ bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (56 tuổi; cựu Hiệu trưởng Trường TH và THCS Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) cùng các đồng phạm tham ô ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng.

3 bị cáo Thủy, Giang, Minh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HD

Theo hồ sơ, từ tháng 2-2020 đến tháng 1-2023, Thủy đã cùng kế toán Đỗ Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hoàng Giang (giám đốc một doanh nghiệp xây dựng) và Trương Ngọc Minh (giáo viên kiêm kinh doanh camera) lập 5 hợp đồng khống để rút tiền ngân sách.

Các hạng mục được quyết toán nhưng không thi công bao gồm mái che nhà xe, sửa chữa la phông, chống thấm và sửa chữa nhà vệ sinh. Tổng số tiền chiếm đoạt là 201,34 triệu đồng.

Trong đó, 3 hợp đồng giả mạo về mái che, la phông và sê nô (máng hứng nước mưa) giúp Thủy, Tú và Giang rút hơn 94 triệu đồng; 1 hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh trị giá 49 triệu đồng được ký nhưng không thi công, toàn bộ số tiền được Giang giữ lại.

Riêng hợp đồng lắp đặt camera trị giá 22,34 triệu đồng, Minh cùng Giang và Tú chia nhau, Minh hưởng hơn 1,1 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Giang tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HD

Hành vi bị phát hiện khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra. Sau đó, các bị cáo đã nộp trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt vào ngân sách. Tại tòa, cả 4 bị cáo đều thừa nhận sai phạm, thành khẩn khai báo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 24-4-2025, TAND huyện Vĩnh Hưng (Long An cũ) mở phiên tòa xử sơ thẩm, tuyên phạt Thủy 5 năm tù, Giang 4 năm tù, Tú 3 năm 6 tháng tù, Minh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm - cùng về tội tham ô tài sản.

3 bị cáo Thủy, Giang và Minh sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tuyên án đối với bị cáo Thủy và Giang. Ảnh: HD

Xét các tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX quyết định sửa án sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thủy 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Giang 2 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Minh đã xin rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm nên giữ nguyên mức án sơ thẩm.