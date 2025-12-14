Lộ diện kế hoạch ra mắt 6 mẫu ô tô mới của Hyundai năm 2026 14/12/2025 17:08

(PLO)- Hyundai đang đặt cược lớn vào thị trường Ấn Độ với kế hoạch tăng trưởng toàn diện, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư 45.000 tỉ rupee đến năm tài chính 2030.

Chỉ riêng năm 2026, hãng xe Hàn Quốc Hyundai dự kiến ra mắt 6 mẫu xe mới, bắt đầu bằng các phiên bản nâng cấp của những dòng xe phổ biến, sau đó là các mẫu hoàn toàn mới. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý.

Hyundai Exter nâng cấp. Ảnh: Hyundai.

Hyundai Exter nâng cấp

Hyundai Exter là câu trả lời của hãng đối với đối thủ Tata Punch. Mẫu SUV cỡ nhỏ dựa trên Grand i10 NIOS này ra mắt lần đầu năm 2023, chia sẻ động cơ, hộp số và nền tảng với NIOS.

Dự kiến bản nâng cấp sẽ xuất hiện vào nửa đầu năm 2026. Dù thông tin chi tiết còn ít, Exter mới được kỳ vọng có những thay đổi nhỏ về thiết kế để gần gũi hơn với Venue và Creta, đồng thời cải thiện trải nghiệm cabin. Động cơ và hộp số nhiều khả năng vẫn giữ nguyên.

Verna Facelift với diện mạo thể thao

Hyundai chưa từ bỏ dòng sedan và đang lên kế hoạch nâng cấp mẫu Verna (tại Việt Nam là Accent). Thế hệ tiền nhiệm ra mắt năm 2023 có thiết kế gây tranh cãi dù xuất sắc ở nhiều khía cạnh vận hành. Dựa trên những hình ảnh rò rỉ, phiên bản nâng cấp có thể khắc phục nhược điểm này bằng phong cách thể thao hơn.

Verna vốn là mẫu xe giàu tính năng và bản nâng cấp sẽ tiếp tục thế mạnh đó. Xe có thể trang bị màn hình cong lớn như các mẫu SUV Hyundai hiện đại, vô lăng D-cut mới và bổ sung tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Theo Autocar India, bên cạnh động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L và tăng áp 1.5L hiện hành, bản nâng cấp sẽ có thêm tùy chọn hybrid. Chưa rõ động cơ hybrid sẽ có ngay khi ra mắt hay được bổ sung sau.

Bayon - Sự giao thoa mới

Bayon là mẫu crossover cạnh tranh với Maruti Fronx, phát triển dựa trên i20 thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt nửa cuối năm 2026. Xe hứa hẹn có thiết kế đẹp mắt và nội thất tiện nghi.

Phiên bản tại Ấn Độ có thể dùng động cơ xăng tăng áp 1.2L mới, công suất khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BS7. Tùy chọn hộp số gồm sàn 6 cấp, tự động ly hợp kép 7 cấp hoặc CVT điện tử. Động cơ 1.0L tăng áp trên các dòng i20 N Line cũng có thể được giữ lại.

SUV cỡ nhỏ chạy điện

Hyundai cũng lên kế hoạch giới thiệu mẫu SUV điện cỡ nhỏ dựa trên Inster EV đang bán ở nước ngoài. Dự kiến ra mắt cuối năm 2026, xe sử dụng nền tảng E-GMP (K) với hai tùy chọn pin NMC 42 kWh và 49 kWh.

Phạm vi hoạt động dự kiến lần lượt là 300 km và 355 km. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Punch.EV và Citroen eC3.

Creta thế hệ mới

Creta thế hệ mới dự kiến ra mắt năm tới, xây dựng trên cùng nền tảng K3 với mẫu Seltos vừa giới thiệu. Xe sẽ có kích thước lớn hơn bản hiện tại, khoang nội thất và danh sách tính năng được nâng cấp đáng kể.

Bên cạnh ba loại động cơ (xăng tăng áp 1.5L, xăng hút khí tự nhiên 1.5L và dầu 1.5L), một động cơ hybrid mới nhiều khả năng sẽ được giới thiệu trên mẫu SUV này.

Mẫu SUV cỡ D thay thế Tucson

Cuối năm 2026, Hyundai sẽ ra mắt một mẫu SUV phân khúc D ba hàng ghế mới. Mẫu xe này có thể thay thế Tucson và được định vị ở mức giá thấp hơn để cạnh tranh với Tata Safari hay SUV 7XO.