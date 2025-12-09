Hatchback hiệu suất cao Hyundai i30 N hồi sinh nhờ công nghệ hybrid 09/12/2025 18:48

(PLO)- Hệ thống truyền động hybrid mới đang được phát triển có thể báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ của dòng xe Hyundai i30 N hatchback hiệu suất cao của Hàn Quốc tại thị trường châu Âu.

Thông tin Hyundai i30 N hồi sinh là có thật. Bộ phận hiệu suất cao N của thương hiệu này đang chuẩn bị một phiên bản mới, có thể đánh dấu sự trở lại của mẫu xe này tại châu Âu.

Hyundai cam kết giới thiệu 7 mẫu xe N mới vào năm 2030. Ảnh: Hyundai.



Trong khi hầu hết các đối thủ đang dần từ bỏ động cơ đốt trong, Hyundai N vẫn quyết tâm giữ lại động cơ xăng, ngay cả khi đi kèm với sự hỗ trợ của động cơ hybrid.

Ra mắt lần đầu vào năm 2017 và được nâng cấp vào năm 2020, i30 N là mẫu xe hatchback hiệu suất cao đầu tiên của Hyundai. Tuy nhiên, vào năm 2024, công ty đã thông báo ngừng sản xuất các mẫu xe N sử dụng động cơ đốt trong tại châu Âu để tập trung vào xe điện hiệu suất cao. Mặc dù vậy, i30 N vẫn âm thầm tiếp tục có mặt tại các thị trường như Úc và New Zealand, nơi mẫu xe này đã nhận được những bản cập nhật nhỏ để duy trì khả năng cạnh tranh.

Hot Hatch đang được phát triển

Theo Autocar, quá trình phát triển i30 N phiên bản nâng cấp đã được tiến hành. Hyundai chưa chia sẻ chi tiết về hệ truyền động, nhưng một người phát ngôn đã xác nhận mục tiêu của công ty:

Hyundai cam kết giới thiệu 7 mẫu xe N mới vào năm 2030, với kế hoạch bao gồm việc khám phá một loạt các hệ truyền động như động cơ đốt trong, xe hybrid và xe điện. Các kế hoạch sản phẩm trong tương lai sẽ được công bố sau, như một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm mang đến các chiến lược sản phẩm phù hợp với lối sống của khách hàng và các quy định của chính phủ.

Ông Joon Park, người đứng đầu bộ phận N, cũng đã làm rõ rằng các mẫu xe hiệu suất cao trong tương lai sẽ không chỉ giới hạn ở động cơ điện. Thay vào đó, thương hiệu con này sẽ phản ánh chiến lược rộng hơn của Hyundai bằng cách cung cấp sự kết hợp các công nghệ động lực trên toàn bộ dòng sản phẩm của mình.

Kết hợp là chìa khóa

Những bình luận này hướng đến một giải pháp hybrid cho mẫu i30 N sắp ra mắt. Giải pháp này có thể cũng sẽ được áp dụng cho mẫu i20 N thế hệ tiếp theo, hiện đang được phát triển chính thức. Cả hai mẫu xe dự kiến sẽ loại bỏ hộp số sàn, thay vào đó là hộp số ly hợp kép.

Các tùy chọn có thể bao gồm động cơ tăng áp 1,5 lít nâng cấp với hệ thống hybrid mạnh mẽ hơn hoặc hệ thống truyền động hoàn toàn mới được phát triển từ đầu. Một ứng cử viên khác là động cơ “vòng tua cao và hiệu suất cao” mới, hiện đang được thử nghiệm trên nguyên mẫu động cơ đặt giữa dựa trên Veloster đã ngừng sản xuất.

Dù họ chọn hướng nào, động cơ 2.0 lít tăng áp hiện tại với công suất 276 mã lực (280 PS) khó có thể được tiếp tục sử dụng. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe của châu Âu có thể sẽ đòi hỏi nhiều sự thỏa hiệp hơn mức cần thiết.

Bản nâng cấp hình ảnh

Bản dựng mang tính suy đoán của chúng tôi dựa trên Hyundai i30 N hiện tại, với một số cập nhật nhỏ về mặt hình ảnh.

Thế hệ thứ ba của Hyundai i30 đã có mặt từ cuối năm 2016. Sau khi nhận được bản cập nhật đáng kể vào năm 2020 và bản làm mới tinh tế hơn vào năm 2024, các nguyên mẫu được ngụy trang phát hiện ở châu Âu cho thấy Hyundai đang lên kế hoạch nâng cấp lần thứ ba để kéo dài thời hạn sử dụng của mẫu xe này.

Dòng xe Hyundai i30 được làm mới này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc vào khoảng năm 2027. Nó có thể ra mắt cùng lúc với phiên bản hiệu suất cao mang nhãn N.

Với việc Ford Focus ST và Honda Civic Type R không còn được bán tại châu Âu, các lựa chọn xe hatchback hiệu suất cao sử dụng động cơ đốt trong đang thu hẹp dần. Điều này khiến VW Golf GTI và Toyota GR Corolla sắp ra mắt trở thành đối thủ cạnh tranh gần nhất của i30 N.

Trong phân khúc xe nhỏ gọn hơn, mẫu Hyundai i30 tiêu chuẩn tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như VW Golf, Opel Astra, Peugeot 308 và Toyota Corolla.