Pin xe điện chạy 1.300 km/lần sạc sắp ra mắt, an toàn tuyệt đối 23/10/2025 20:17

(PLO)- Tập đoàn ô tô Chery (Trung Quốc) vừa gây chấn động ngành công nghiệp xe điện (EV) khi công bố nguyên mẫu pin thể rắn có thể đưa phạm vi hoạt động của xe lên tới 1.300 km (tương đương 808 dặm) sau một lần sạc.

Công nghệ pin thể rắn này không chỉ gấp đôi mật độ năng lượng pin hiện tại mà còn được quảng cáo là an toàn tuyệt đối, loại bỏ nguy cơ cháy nổ.

Chery vừa gây chấn động ngành công nghiệp xe điện (EV) khi công bố nguyên mẫu pin thể rắn có thể đưa phạm vi hoạt động của xe lên tới 1.300 km. Ảnh: Carscoops.



Thông tin chi tiết về bộ pin thể rắn thế hệ mới được Chery công bố tại một hội nghị thượng đỉnh. Điều này cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua phát triển công nghệ pin trạng thái rắn (Solid-State Battery).

Nguyên mẫu pin thể rắn mới, được phát triển thông qua Viện nghiên cứu pin thể rắn Chery, sử dụng hệ thống điện phân rắn trùng hợp tại chỗ kết hợp với cực âm mangan giàu lithium.

Pin có thể cung cấp phạm vi hoạt động thực tế lên đến 1.300 km (808 dặm) cho một chiếc xe điện. Mật độ năng lượng đáng chú ý là $600 Wh/kg$, gần gấp đôi so với các loại pin không phải thể rắn cao cấp nhất hiện nay.

Chery nhấn mạnh vào yếu tố an toàn, một điểm yếu cố hữu của pin lithium-ion truyền thống. Pin thể rắn của Chery được cho là an toàn hơn rất nhiều. Thành phần hóa học mới loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất kiểm soát nhiệt, nghĩa là ngăn ngừa được hỏa hoạn. Đặc biệt, pin vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bị đinh hoặc máy khoan đâm thủng. Bộ pin cũng có thể ngâm trong nước mà vẫn tiếp tục hoạt động.

Chery chưa công bố con số cụ thể về tốc độ sạc. Tuy nhiên, hãng khẳng định pin thể rắn sẽ sạc nhanh hơn nhiều so với các loại pin LFP và NMC truyền thống. Đây là các loại pin đang được sử dụng phổ biến trên xe điện hiện nay.

Việc Chery công bố công nghệ này cho thấy cuộc đua phát triển pin thể rắn giữa các thương hiệu Trung Quốc đang nóng lên.

BYD, đối thủ chính của Chery, cũng đang nỗ lực phát triển pin thể rắn. Hãng dự kiến pin này sẽ sẵn sàng cho các dòng xe tầm trung và cao cấp vào năm 2027. Sau đó, pin sẽ được trang bị cho các mẫu xe giá cả phải chăng hơn vào khoảng năm 2030-2032.

Trong khi đó, Chery cũng nhân dịp này tiết lộ hãng đã bán được hơn 2 triệu xe. Hãng đạt tăng trưởng gấp đôi tại châu Âu, giữ vững vị thế thương hiệu Trung Quốc bán chạy nhất ở nước ngoài trong 22 năm liên tiếp.