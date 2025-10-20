Hơn 5.000 người vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày, người lái xe cần biết 20/10/2025 18:41

(PLO)- Vi phạm nồng độ cồn không những bị cảnh sát giao thông xử phạt mà còn bị trừ điểm giấy phép lái xe và có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM cho biết sau 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để không bị xử phạt, người điều khiển ô tô, xe máy cần nhớ trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

Mức phạt nồng độ cồn năm 2025 đối với xe máy

Người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

Như vậy, mức phạt nồng độ cồn 2025 đối với xe máy là từ 02 – 10 triệu đồng. Đồng thời bị trừ 4 hoặc 10 điểm giấy phép lái xe hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Mức phạt nồng độ cồn năm 2025 đối với ô tô

Người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

Ngoài ra, người lái xe ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ cũng bị phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng (theo điểm b khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Tóm lại, mức phạt nồng độ cồn 2025 đối với xe ô tô là từ 6 – 40 triệu đồng. Đồng thời bị trừ 4 hoặc 10 điểm giấy phép lái xe hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.