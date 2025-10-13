Cảnh giác chiêu lừa gọi điện thoại yêu cầu đổi tem kiểm định 13/10/2025 14:27

(PLO)- Một số chủ xe phản ánh liên tục nhận được cuộc gọi yêu cầu phải đến các trung tâm đăng kiểm để đổi tem kiểm định dù chưa tới hạn.

Bạn đọc Nguyễn Long Hoàng (chủ xe ô tô 51K-XXX2.81) đã gửi câu hỏi đến Báo Pháp Luật TP.HCM: "Xe tôi thuộc diện miễn kiểm định lần đầu đến hết ngày 12-4-2026. Ngày 9-10-2025 vừa qua, tôi nhận được ba cuộc điện thoại từ số 0994332xxx, yêu cầu mang xe và giấy đăng kiểm đến Trung tâm đăng kiểm 50-03S-TP.HCM để đổi giấy mới".

Bạn đọc Nguyễn Long Hoàng thắc mắc: "Yêu cầu đổi giấy đăng kiểm trước thời hạn như thế có đúng không và tôi cần làm gì để có giấy đăng kiểm hợp lệ?".

Tương tự, anh N.H (ngụ TP.HCM) cũng cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên trung tâm đăng kiểm, đề nghị anh đến để đổi tem kiểm định.

Một chủ xe đang thực hiện kiểm định xe. Ảnh: TN

Trao đổi với PLO, đại diện một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM cho biết thời gian qua đã có một số chủ xe đến tận nơi để hỏi về vấn đề này. Một số khác thì gọi điện đến trung tâm và được nhân viên hướng dẫn, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

Vị này khẳng định: "Các trung tâm đăng kiểm không gọi điện cho chủ xe để yêu cầu đổi tem kiểm định, người dân cần hết sức cẩn trọng".

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã phát đi cảnh báo sau khi nhận được phản ánh về việc có nhiều đối tượng mạo danh cán bộ thuộc Bộ GTVT.

Cụ thể, các đối tượng dùng những số điện thoại như 098236xxx, 0916712xxx, 0911312xxx, 0916600xxx… tự xưng là người của Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm. Chúng đưa ra các yêu cầu như đề nghị mua sách, đổi tem kiểm định theo quy định của thông tư mới, hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng (app) có logo của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định không yêu cầu người dân, doanh nghiệp mua sách hay đổi tem kiểm định như các phản ánh trên. Tất cả những đối tượng gọi điện với nội dung này đều là mạo danh, lừa đảo.

Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho nhân viên và các chủ phương tiện được biết. Cục cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh để tránh bị lừa đảo.