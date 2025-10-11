Đổi xăng sang xe điện ngay tại chỗ, nhận xe trong ngày tại Bắc Ninh - TP Huế - TP.HCM 11/10/2025 11:07

(PLO)-Chuỗi sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 11 và 12-10 tại Bắc Ninh, TP Huế và TP.HCM với nhiều hoạt động như lái thử, thẩm định, thu mua xe xăng tại chỗ cùng ưu đãi dành cho người dùng muốn chuyển sang xe điện.

Chuỗi sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” đang tiếp tục phủ sóng cả 3 miền. Ngày 4 và 5-10 vừa qua, chương trình đã diễn ra tại Hải Phòng, Tây Ninh, Lâm Đồng, ghi nhận lượng khách đông đảo ở mỗi điểm.

Trong hai ngày 11 và 12-10, chuỗi sự kiện sẽ nối dài hành trình với ba điểm đến mới gồm Bắc Ninh, TP.Huế và TP.HCM.

Dải ô tô điện VinFast gây chú ý trên đường phố Hải Phòng.

Tại Bắc Ninh, sự kiện sẽ diễn ra ở Công viên Nguyễn Văn Cừ. Tại TP.Huế, khách hàng tham gia sự kiện ở Nhà văn hoá Trung tâm và tại TP.HCM ở Quảng trường Golden Eagle, Vinhomes Grand Park.

Tại mỗi điểm sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm khu vực thẩm định, thu mua xe xăng cũ. Khách mang xe xăng đến sự kiện sẽ được các kỹ thuật viên của VinFast, Green Future (GF) và đối tác định giá miễn phí với các tiêu chí công khai. Nếu đồng ý chuyển đổi, hoàn tất thủ tục ngay tại chỗ, khách hàng có thể đổi sang xe điện ngay trong ngày, thậm chí mang xe ngay về nhà đối với xe máy điện.

Người dân có cơ hội trải nghiệm xe điện VinFast ngay tại chỗ.

Đặc biệt, người dân các địa phương có thể trải nghiệm lái thử đầy đủ các dòng ô tô điện từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và Limo Green, cùng dải xe máy điện từ phổ thông đến trung-cao cấp. Khu vực trưng bày được đánh giá như một “showroom xe ngoài trời” trực quan cho khách hàng. Song song, khu kỹ thuật phục vụ các hạng mục cơ bản như thay nước làm mát, châm dầu phanh, bổ sung nước rửa kính… cho khách hàng đã sở hữu xe.

Theo nhiều người đã tham gia sự kiện, mô hình tích hợp các trải nghiệm từ thẩm định, lái thử đến tư vấn hay dịch vụ tại chỗ trong cùng một không gian giúp khách hàng có trải nghiệm tiện lợi tối đa. Bên cạnh đó, khi mua hoặc đặt cọc mua xe tại sự kiện, khách hàng được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Người mua ô tô và xe máy điện VinFast đều được nhận ưu đãi.

Cụ thể, khách mua ô tô điện VinFast đang được áp dụng mức giảm 4% từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh”, có thể được hỗ trợ đến 100 triệu đồng trong chương trình “Thu xăng đổi điện”, cùng ưu đãi tặng đến 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Chính sách miễn phí sạc đến 30-6-2027 và lựa chọn trả góp đến 80% với lãi suất ưu đãi thấp hơn mặt bằng thị trường 3% trong 3 năm đầu cũng tạo điều kiện cho nhiều khách hàng sở hữu xe với chi phí tối ưu.

Ở mảng xe máy điện, chủ xe được hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc đến 31-5-2027, tặng tối đa 1 triệu đồng khi đặt cọc tại sự kiện và có thể tiếp cận phương án trả góp lên đến 90%. Đây là “đòn bẩy” để nhiều người dân chuyển đổi sang xe điện, dễ dàng đón đầu các quy định về kiểm soát khí thải, hạn chế xe xăng trong thời gian tới.

Mô hình trải nghiệm xuyên suốt tại chỗ từ thẩm định xe cũ, lái thử tới tư vấn chính sách bán hàng được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Thực tế ghi nhận tại các sự kiện trước, nhiều khách hàng đã chốt đơn ô tô điện chỉ sau vài vòng lái thử và được tư vấn. Ngoài cảm giác lái, trang bị trội hơn các mẫu xe cùng phân khúc, nhiều khách hàng cho biết bị thuyết phục bởi chính sách ưu đãi và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy của VinFast. Khu vực xe máy điện cũng có nhiều khách hàng quyết định “xuống tiền” mang xe về nhanh chóng.

Với lịch tổ chức trải đều ba miền và lượng phản hồi tích cực từ khách hàng, chuỗi sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” tiếp tục là ngày hội để người dùng trên cả nước được trải nghiệm và dễ dàng chuyển đổi xanh.