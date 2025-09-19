Chọn VinFast VF 8 sau nhiều năm dùng xe xăng, chủ xe thừa nhận điều gì? 19/09/2025 10:47

(PLO)-Trong tầm giá khoảng 1 tỉ đồng, VinFast VF 8 sở hữu những thế mạnh vượt trội so với các đối thủ như tiện nghi ngập tràn, hiệu suất vận hành cao và chi phí đặc biệt tiết kiệm.

Vừa lựa chọn VinFast VF 8 là mẫu xe tiếp theo cho gia đình, anh Hoàng Vân (Hà Nội) cho biết lý do chính là cảm giác có được sau lần lái thử tăng tốc “dính ghế” với cỗ máy 402 mã lực của VF 8.

Dung hoà cảm xúc người lái và tiện nghi hành khách

“Thật khó để diễn tả cảm giác lần đầu tiên đó. VF 8 bản Plus nặng hơn 2,5 tấn nhưng gia tốc thật khủng khiếp, điều mà chỉ những xe thể thao đắt tiền mới có”, anh Vân nói.

Anh Vân vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với ô tô và đã dùng qua nhiều dòng từ phổ thông đến hạng sang. Trước đây, anh chú trọng tới những mẫu xe mang lại cảm giác tối ưu cho mình. Tuy nhiên, ở VinFast VF 8, anh thấy sự dung hòa hoàn hảo trải nghiệm của người lái và hành khách đi cùng.

Theo anh, nội thất mẫu xe nhà VinFast tinh giản với rất ít nút bấm nhưng lại mang đến trải nghiệm cao cấp. Khoang lái rộng, tầm nhìn trước capo tối ưu nhờ cách bố trí khoa học của các chi tiết. Ở hàng ghế thứ hai, độ rộng gần như khó đối thủ nào trong phân khúc sánh bằng nên gia đình anh ngồi rất thoải mái.

“Tôi đã cùng vợ con trải nghiệm một chặng lái thử dài từ đường đô thị đến cao tốc trên VF 8 trước khi quyết định mua. Hệ thống treo tốt, khung gầm chắc và không cho cảm giác say xe, thứ mà vợ tôi rất ngại”, anh Vân cho biết thêm.

Vốn đã có hai mẫu xe xăng ở nhà, nhưng khi tậu thêm VinFast VF 8, chiếc xe điện trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu của cả nhà anh Vân. Từ một người chỉ định “mua thử xem thế nào”, anh nói rằng mình như bị “nghiện” xe điện từ khi sử dụng mẫu D-SUV nhà VinFast.

Mức giá “cả vợ lẫn chồng đều ưng”

Đặt trong phân khúc SUV cỡ D với những đối thủ Nhật, Hàn, Mỹ, VinFast VF 8 không chỉ nổi bật nhờ sức mạnh động cơ mà còn nhờ mức giá rất cạnh tranh. Phiên bản Eco hiện tại có giá 1,019 tỉ đồng, phiên bản Plus là 1,199 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sức hút của VF 8 còn đến từ chính sách bán hàng đặc biệt “lợi chồng lợi” của VinFast. Theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, giá xe VF 8 đang được giảm 4%, tương đương khoản tiền lên tới 48 triệu đồng.

Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, khách hàng được ưu đãi ngay thêm 70 triệu đồng. Đối với khách hàng đăng ký tại Hà Nội hoặc TP.HCM, VinFast tặng thêm 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub theo chính sách “Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh”. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 168 triệu đồng cho VinFast VF 8. Cùng đó là chính sách 0% lệ phí trước bạ dành cho xe điện theo Nghị định số 51 của Chính phủ.

Như vậy, tổng chi phí lăn bánh VF 8 vào thời điểm hiện tại chỉ vào khoảng từ 930 triệu đồng (bản Eco).

Theo anh Hà Văn Đức, một người dùng vừa lấy xe tại TP.HCM, mức chi quá “hời” cho một mẫu xe hạng D là lý do anh ngay lập tức nhận được cái “gật đầu” từ vợ khi có ý định mua, đặc biệt khi xe được bảo hành tới 10 năm/200.000 km và 10 năm không giới hạn km cho pin.

Bằng này tiền, nếu mua xe từ các hãng khác, có khi tôi chỉ chọn được xe phân khúc dưới. VF 8 có nhiều ưu điểm rất tốt so với mặt bằng phân khúc, nhưng mức giá lăn bánh đang tốt nhất. Mua xe điện lại đỡ phải đau đầu suy nghĩ chuyện kiểm định khí thải sau này, nên vợ chồng tôi quyết luôn. Anh Hà Văn Đức (TP.HCM)

Chưa kể, theo anh, chủ sở hữu xe VinFast còn được miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng đến hết tháng 6-2027, giúp gia đình anh tiết kiệm được khoản tiền lớn. Chi phí bảo dưỡng với xe điện theo anh tìm hiểu cũng vô cùng nhẹ nhàng, trái ngược với khi sử dụng xe xăng.

Cùng với lợi thế từ hạ tầng trạm sạc và xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố, VF 8 được nhiều chủ xe đánh giá là lựa chọn trọn gói: Mạnh mẽ, an toàn, kinh tế và dễ dàng sử dụng ở mọi nơi.