PNJ, VinFast, GSM, V-Green cùng hợp tác để thúc đẩy giao thông xanh 25/09/2025 17:16

(PLO)- PNJ đã ký thỏa thuận hợp tác (MOU) với ba đối tác chiến lược là VinFast, GSM và V-Green để đưa các giải pháp xanh vào vận hành thực tế, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới Net Zero vào 2050.

Ngày 25-9, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM cùng Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá”, thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025 do. Tại đây PNJ đã ký thỏa thuận hợp tác (MOU) với ba đối tác chiến lược là VinFast, GSM và V-Green.

Theo MOU, PNJ sẽ phối hợp cùng VinFast khuyến khích chuyển đổi phương tiện cá nhân của nhân viên Công ty sang xe điện thông qua việc trải nghiệm và các chính sách ưu đãi mua xe ô tô và xe máy điện.

PNJ ký thỏa thuận hợp tác với ba đối tác chiến lược VinFast, GSM, V-Green Ảnh: Đông Lê

Đối với GSM, hai bên hợp tác trong chuyển đổi di chuyển xanh và dịch vụ logistic. PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng.

PNJ và V-Green cùng lên phương án phát triển hạ tầng trạm sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy PNJ. Việc lắp đặt trạm sạc sẽ được triển khai phù hợp với quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên và khách hàng trong quá trình sử dụng.

Việc đồng thời triển khai các giải pháp từ phương tiện cá nhân, logistics đến hạ tầng sạc điện không chỉ giúp PNJ tối ưu hóa vận hành nội bộ, mà còn góp phần lan tỏa mô hình giao thông xanh đến toàn hệ sinh thái doanh nghiệp và cộng đồng.

Đại diện PNJ nói: “Hợp tác này là hành động cụ thể hóa tuyên bố ESG của PNJ: ‘Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững’. Với PNJ, trách nhiệm không chỉ là tuân thủ mà còn là cam kết hành động và nỗ lực không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết thực để giảm phát thải và xây dựng giá trị bền vững”.

Cũng theo đại diện PNJ, hợp tác này phù hợp với 12 chủ đề trọng yếu trong chiến lược ESG mà PNJ đã xây dựng và triển khai. Đồng thời, phù hợp với “Cam kết giảm phát thải khí nhà kính” được Hội đồng quản trị PNJ thông qua trong 2025. Theo đó đơn vị cam kết giảm 15,8% cường độ phát thải khí nhà kính vào 2030; Từng bước kiểm kê phát thải khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm phát thải cho phạm vi 3; Đạt Net Zero cho toàn bộ hoạt động (phạm vi 1 và phạm vi 2) vào 2050.

Đại diện cho 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xanh Vingroup, ông Nguyễn Thành Dương - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green cho biết, rất vui khi có thêm sự đồng hành của PNJ trong hành trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. 4 đơn vị sẽ cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh, góp phần giảm phát thải và mang đến môi trường sống trong lành.

PNJ từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng CSA 2025, nổi bật ở hạng mục Tiên phong giảm thiểu rác thải (E) và Hoạt động CSR nổi bật (S); đồng thời giành giải “Sustainability Leadership” tại Jewelry World Awards (JWA) 2025 ở Hong Kong (Trung Quốc) trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên.