TP.HCM: Khởi công dự án chung cư có tầng hầm dành riêng xe điện 17/12/2025 13:55

(PLO)- Chung cư Hòa Lân Thuận Giao nằm trên quốc lộ 13 hiện đang được nâng cấp mở rộng kết nối thẳng với trung tâm TP.HCM và ngay sát Vành đai 3 sắp hoàn thành.

Sáng 17-12, Công ty Cổ phần DICERA Holdings tổ chức lễ khởi công dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao (Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM).

ự này được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của khu vực.

Dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao có tổng mức đầu tư hơn 1.880 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6000 m², với 40 tầng nổi, 688 căn hộ.

Đây là dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh – sạch – bền vững, chú trọng không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ, hướng đến nhóm khách hàng là người dân địa phương, chuyên gia và lực lượng lao động trẻ đang làm việc tại khu vực công nghiệp, dịch vụ của TP.HCM và vùng lân cận.

Dự án phát triển theo mô hình đô thị xanh – sạch – bền vững, chú trọng không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings, cho biết việc triển khai dự án thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

“Chúng tôi hướng đến phát triển một dự án nhà ở có chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao giá trị sống cho cộng đồng cư dân trong tương lai”, ông Thắng nói.

Đáng chú ý, chung cư này sẽ xây dựng tầng hầm để xe có quy mô lớn, dành riêng cho xe điện.

Dự án đánh dấu bước triển khai chính thức một khu nhà ở quy mô lớn tại khu vực đô thị động lực phía Bắc TP.HCM.