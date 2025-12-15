Khởi công, khánh thành 237 dự án trên cả nước vào dịp 19-12 15/12/2025 17:59

(PLO)- 151 dự án, công trình được khởi công và 86 dự án, công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỉ đồng.

Để chuẩn bị cho việc khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Ngày Toàn quốc kháng chiến và mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19-12, sáng 15-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ.

Tổ chức tại 79 điểm cầu

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 14-12, đơn vị đã tổng hợp được 237 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành đủ điều kiện để tổ chức khởi công, khánh thành.

Trong tổng số này, có 151 dự án, công trình được khởi công; 86 dự án, công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước hơn 627 nghìn tỉ đồng, các nguồn vốn khác hơn 2,79 triệu tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án ngày 19-12. Ảnh: VGP

Bộ Xây dựng đề xuất hình thức tổ chức lễ theo mô hình 79 điểm cầu, tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gồm 1 điểm cầu trung tâm, 11 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể tới các bộ, ngành, địa phương để đề xuất và tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng. Trong đó có 28 tập thể và 31 cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động các hạng, cùng 48 Bằng khen của Thủ tướng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến.

Về thi đua và khen thưởng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, nhắc lại và gửi văn bản hỏa tốc tới các bộ, ngành, địa phương. Phạm vi khen thưởng lần này tập trung vào các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, không chỉ riêng lĩnh vực giao thông mà bao gồm cả năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục công trình được đề xuất để lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bao gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và người lao động trực tiếp tham gia.

"Việc đề xuất phải bảo đảm xứng đáng, đúng đối tượng và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Mỗi công trình được đề xuất cần gắn với các tổ chức, cá nhân đại diện để biểu dương, khen thưởng kịp thời..."- lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Điểm danh các dự án lớn sẽ khởi công, khánh thành

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong đợt khởi công, khánh thành này có nhiều dự án giao thông quy mô lớn, mang tính chiến lược.

Đáng chú ý là dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, với chiều dài hơn 419 km, gồm 18 ga. Điểm đầu tuyến kết nối ray giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng).

Tuyến đường sắt được quy hoạch đường đôi nhưng giai đoạn đầu xây dựng đường đơn, khổ 1.435 mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Công nghệ tàu sử dụng động lực tập trung, tốc độ khai thác từ 120 – 160 km/giờ tùy từng đoạn tuyến.

Tổng mức đầu tư của dự án đường sắt trên là 203.231 tỉ đồng, từ các nguồn vốn đầu tư công, trái phiếu và ODA. Hiện các bộ, ngành đang trao đổi với phía Trung Quốc về quy mô vốn vay ưu đãi, lãi suất và các ràng buộc liên quan. Dự án được yêu cầu hoàn thành vào năm 2030, kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, giảm tình trạng phải chuyển tải như hiện nay.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đang tăng tốc về đích. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Bộ Xây dựng cho biết trong dịp này sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật nhiều đoạn tuyến quan trọng, giúp cơ bản nối thông tuyến gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau.

Riêng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dù chưa thể hoàn thành để đưa vào khai thác thương mại, song dịp này sẽ tổ chức khánh thành một số hạng mục và thực hiện bay kỹ thuật.

Theo kịch bản và kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng, sau khi chuyến bay kỹ thuật vào ngày 15-12 bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và khai thác, các chuyến bay chính thức đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 19-12.

Chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, tiếp đó là hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways, lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành, mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 phút. Ba chuyến bay đều thực hiện theo lộ trình Nội Bài – Long Thành – Nội Bài.