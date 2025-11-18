Phó Thủ tướng: Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ngày 19-12 18/11/2025 20:52

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ vào thi công, hoàn thành phần xây dựng của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức trong tháng này.

Chiều 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đến kiểm tra và đôn đốc công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành công tác xây dựng cơ bản của hai dự án trước ngày 30-11 tới đây.

Tuy nhiên, một số hạng mục được nhận định có thể khó hoàn thành trước mốc thời gian này, gồm: hệ thống phòng cháy chữa cháy; cửa và bảng điều khiển phòng mổ tại Bệnh viện Bạch Mai 2; hệ thống UPS (bộ lưu điện); một số tuyến đường giao thông ngoài nhà tại Bệnh viện Việt Đức 2.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bạch Mai 2. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Về vấn đề thiết bị y tế áp dụng mua sắm trực tiếp, ban quản lý dự án đã hoàn tất ký hợp đồng mua sắm đối với 82 thiết bị y tế thuộc dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và 83 thiết bị y tế thuộc dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Các nhà thầu đã bắt đầu nhập hàng và triển khai lắp đặt từ ngày 12-11 vừa qua đối với một số thiết bị quan trọng như CT, MRI, DSA, X-quang, siêu âm, giường bệnh... Dự kiến công tác lắp đặt này sẽ hoàn thành trước 25-12.

Hiện nay, ban quản lý dự án đang tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, nhằm hoàn thiện hồ sơ và gửi UBND tỉnh Ninh Bình cấp phép theo quy định.

Về mặt nhân lực, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã xây dựng kế hoạch nhân lực chuyên môn tối thiểu 1.154 người để vận hành cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tuyển dụng và đào tạo nâng cao cho hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh. Hiện có 620 viên chức, người lao động đăng ký đến làm việc tại cơ sở 2 trong giai đoạn 1, đạt trên 50% nhân lực cần thiết.

Bệnh viện cũng sẽ cử luân phiên tối thiểu 1/3 nhân lực có trình độ chuyên môn cao từ cơ sở chính ở Hà Nội đến làm nòng cốt tại cơ sở 2, tỉ lệ này có thể tăng lên tuỳ thuộc vào tình hình thực tế.

Tương tự, Bệnh viện Việt Đức khẳng định đã chủ động tuyển dụng, điều chuyển nhân lực chất lượng cao từ cơ sở 1, bảo đảm đủ điều kiện sẵn sàng tiếp nhận và đưa bệnh viện cơ sở 2 vào hoạt động.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị hoàn thành phần xây dựng của dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 trước ngày 30-11. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận tình hình thực địa của hai bệnh viện đã chuyển biến rõ rệt so với 3 tuần trước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Điểm khó khăn nhất khi tái khởi động dự án là xác nhận hiện trạng, điều chỉnh và ký kết phụ lục hợp đồng thì nay đã hoàn thành, có cơ sở pháp lý để thanh toán kinh phí cho nhà thầu. Cơ bản không còn khó khăn về mặt pháp lý. Hiện, các đơn vị cần tập trung cao độ vào thi công, hoàn thành phần việc của mình và phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ".

Mục tiêu được Phó Thủ tướng nêu rõ là phấn đấu hoàn thành phần xây dựng cơ sở 2 của hai bệnh viện trước ngày 30-11.

"Hòa chung với kế hoạch khánh thành, khởi công các công trình lớn, ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, thì sẽ cắt băng khánh thành phần xây dựng của hai dự án vào ngày 19-12 và đưa vào vận hành một phần của dự án", Phó Thủ tướng nói.

Đối với hạng mục phòng cháy chữa cháy, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chủ động, tích cực có các giải pháp cùng ban quản lý dự án và các nhà thầu giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh.

Các nhà thầu cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể bàn giao lại việc vận hành hai bệnh viện.

Bộ Y tế và ban quản lý dự án được yêu cầu theo dõi sát sao hơn nữa trong giai đoạn cao điểm này, có thể tổ chức giao ban 1-2 ngày một lần thay vì hàng tuần.