Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chậm tiến độ 06/10/2025 09:28

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ để đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào sử dụng trước ngày 30-11.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 537 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Kết luận nêu rõ, dù đã có tiến triển trong việc triển khai 2 dự án, nhiều công việc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, tiến độ thi công tại 2 công trình chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết, nhân lực thi công chỉ đạt 30-70% so với yêu cầu.

Các vướng mắc phát sinh liên quan đến phương án dự toán thiết kế bản vẽ thi công; việc thay đổi thiết kế kiến trúc mặt bằng; yêu cầu liên thông, đồng bộ phần mềm quản lý bệnh viện; quy trình mua sắm, lắp đặt trang thiết bị; thay đổi quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kiện toàn nhân sự quản lý dự án… chưa được giải quyết dứt điểm.

Cạnh đó, qua thời gian, nhiều chủng loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện tại. Việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan kéo dài; các giải pháp tháo gỡ chưa được triển khai quyết liệt, kịp thời.

Tiến độ thi công dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Để hoàn thành 2 công trình dự án đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước ngày 30-11, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải quyết tâm, tích cực, chủ động hơn nữa để tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết 34, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thành trước ngày 10-10.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện; rà soát kỹ, xác định rõ các công việc cần phải triển khai thực hiện để hoàn thành 2 công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Ninh Bình, các đơn vị, tổ chức và các nhà thầu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định; đảm bảo mục tiêu đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động đúng tiến độ.