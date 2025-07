Danh tính 5 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 07/07/2025 19:27

(PLO)- Các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và làm lãng phí 770 tỷ đồng.

Chiều 7-7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Theo đại diện Cục C03, ngày 2-6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí.

Đại diện C03 trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: PHI HÙNG

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 bị can, gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dinh dưỡng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và làm lãng phí 770 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan thanh tra hai bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý đối với cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

Theo cáo buộc, các bị can làm lãng phí 770 tỷ đồng.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ đầu năm 2015, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc nên các nhà thầu dừng thực hiện từ tháng 1-2021 đến nay.

Kết luận thanh tra xác định hai dự án bệnh viện thực hiện 10 gói thầu xây lắp chính theo dạng hỗn hợp, mỗi dự án năm gói thầu với tổng giá trị hợp đồng đã ký là 5.725 tỉ đồng. Trong đó, hai gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01 có giá trị lớn nhất, tổng là 4.389 tỉ đồng (chiếm 76,6% giá trị hợp đồng của 10 gói thầu).

Gói thầu XDBBM-01 do liên danh nhà thầu Tổng công ty 36-Tổng công ty 319-Tổng Công ty Thành an trúng thầu. Gói thầu XDVĐ-01 do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trúng thầu.

Theo Thanh tra Chính phủ, hai gói thầu có vi phạm trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, thương thảo ký kết, thực hiện hợp đồng… Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm của các lãnh đạo Bộ Y tế liên quan.