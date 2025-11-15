Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 mở cửa từ ngày 19-12

Ngày 15-11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đang tăng tốc hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa cơ sở 2 tại Ninh Bình vào hoạt động.
Theo kế hoạch, từ ngày 19-12-2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ chính thức đón người bệnh. Đây không chỉ là giải pháp then chốt giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cao cấp cho hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.
Mới đây, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp rà soát toàn diện tiến độ chuẩn bị. Tại cuộc họp, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm cơ sở 2 vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên. Tinh thần chung được quán triệt là "toàn bệnh viện đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".
Điểm đáng chú ý nhất trong công tác chuẩn bị là sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ nhân lực. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội đã tự nguyện đăng ký luân chuyển. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt vận hành cơ sở 2, mang chuẩn dịch vụ và chuyên môn đặc trưng của Bạch Mai đến với người bệnh địa phương.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ khẳng định: "Người bệnh đến cơ sở Ninh Bình sẽ được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương cơ sở chính".
Song song với bố trí nhân lực, các hạng mục cơ sở vật chất và trang thiết bị đang được gấp rút hoàn thiện:
- Chuyên môn: Các khoa lâm sàng đã lên phương án bố trí nhân sự, trang thiết bị hiện đại; tối thiểu hai phòng mổ sẽ sẵn sàng tiếp nhận các ca cấp cứu ngay trong ngày đầu hoạt động.
- Cận lâm sàng: Hệ thống chụp chiếu, xét nghiệm tiên tiến được lắp đặt, kiểm định chặt chẽ nhằm bảo đảm độ chính xác trong chẩn đoán.
- Công nghệ: Cơ sở 2 hướng tới mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên trong khối y tế công, với hệ thống phần mềm HIS, LIS… được kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, hỗ trợ tối ưu hóa quản lý và chăm sóc người bệnh.
- Hậu cần: Công tác chuẩn bị thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và nơi ăn ở, đi lại cho cán bộ đã được tính toán chi tiết.
Với sự chuẩn bị toàn diện từ nhân lực đến vật lực, cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng trở thành địa chỉ y tế uy tín của khu vực, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mong mỏi của nhân dân.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, cùng với dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, được thực hiện theo chủ trương phê duyệt tại Quyết định 125 ngày 16-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Hai dự án được Bộ Y tế phê duyệt và quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư 9.958 tỉ đồng (trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 9.000 tỉ đồng). Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thời gian thực hiện dự án ban đầu từ năm 2014 đến 2017. Năm 2019, Bộ Y tế có quyết định gia hạn đến hết năm 2020.
Hai dự án được khởi công từ đầu năm 2015, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, vướng mắc, từ tháng 1-2021, nhà thầu đã dừng thực hiện.
Sau đó, Bộ Y tế tiếp tục có quyết định gia hạn đến hết năm 2024.
Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế là tổ trưởng, lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính là thành viên, nhằm tìm các biện pháp để xử lý dứt điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.
Tháng 11-2024, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công trở lại.