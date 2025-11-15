Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 mở cửa từ ngày 19-12 15/11/2025 10:30

(PLO)- Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ hoạt động từ 19-12. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội đã tự nguyện đăng ký luân chuyển về đây.

Ngày 15-11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đang tăng tốc hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa cơ sở 2 tại Ninh Bình vào hoạt động.

Theo kế hoạch, từ ngày 19-12-2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ chính thức đón người bệnh. Đây không chỉ là giải pháp then chốt giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cao cấp cho hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Mới đây, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp rà soát toàn diện tiến độ chuẩn bị. Tại cuộc họp, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm cơ sở 2 vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên. Tinh thần chung được quán triệt là "toàn bệnh viện đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, công suất 1.000 giường bệnh. Ảnh: BVCC

Điểm đáng chú ý nhất trong công tác chuẩn bị là sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ nhân lực. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội đã tự nguyện đăng ký luân chuyển. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt vận hành cơ sở 2, mang chuẩn dịch vụ và chuyên môn đặc trưng của Bạch Mai đến với người bệnh địa phương.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ khẳng định: "Người bệnh đến cơ sở Ninh Bình sẽ được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương cơ sở chính".

Song song với bố trí nhân lực, các hạng mục cơ sở vật chất và trang thiết bị đang được gấp rút hoàn thiện:

Chuyên môn: Các khoa lâm sàng đã lên phương án bố trí nhân sự, trang thiết bị hiện đại; tối thiểu hai phòng mổ sẽ sẵn sàng tiếp nhận các ca cấp cứu ngay trong ngày đầu hoạt động.

Cận lâm sàng: Hệ thống chụp chiếu, xét nghiệm tiên tiến được lắp đặt, kiểm định chặt chẽ nhằm bảo đảm độ chính xác trong chẩn đoán.

Công nghệ: Cơ sở 2 hướng tới mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên trong khối y tế công, với hệ thống phần mềm HIS, LIS… được kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, hỗ trợ tối ưu hóa quản lý và chăm sóc người bệnh.

Hậu cần: Công tác chuẩn bị thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và nơi ăn ở, đi lại cho cán bộ đã được tính toán chi tiết.

Với sự chuẩn bị toàn diện từ nhân lực đến vật lực, cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng trở thành địa chỉ y tế uy tín của khu vực, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mong mỏi của nhân dân.