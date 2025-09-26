Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 'BVM, Plastic ống nhựa của người Việt' 26/09/2025 11:45

(PLO)- Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt cho biết Công ty đã thắng kiện và đến nay đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu “BVM, Plastic ống nhựa của người Việt”

Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt (Địa chỉ: Số 233 đường số 26, Phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) vừa phát hành thông cáo gửi các cơ quan truyền thông; Các tổ chức, doanh nghiệp; Các đại lý và người tiêu dùng.

Nội dung thông cáo như sau:

1. Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt là bị đơn trong vụ “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” với nguyên đơn là Công ty cổ phần nhựa Bình Minh, đã được giải quyết bằng Bản án sơ thẩm số 144/2024/KDTM-ST ngày 12-7-2024 của TAND TP.HCM và Bản án phúc thẩm số 40/2025/KDTM-PT ngày 25-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM (Bản án có hiệu lực kể từ ngày tuyên án).

Nhà máy của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt

Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm cùng chung nhận định: Tên Công ty và nhãn hàng in trên các sản phẩm của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.

2. Đối với nhãn hiệu “BVM, Plastic ống nhựa của người Việt” của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt:

- Ngày 8-8-2024 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản số 77499/SHTT-NH nêu: “Nhãn hiệu yêu cầu đăng ký bảo hộ của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện với các nhãn hiệu theo giấy chứng nhận số 2187 cấp ngày 11-2-1991, số 73780 cấp ngày 24-7-2006, số 180399 cấp ngày 2-3-2012 của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh”.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “BVM, Plastic ống nhựa của người Việt”

- Mới đây ngày 11-9-2025 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 570005 đối với nhãn hiệu “BVM, Plastic ống nhựa của người Việt” cho Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt. Thời hạn bảo hộ là 10 năm.

Thông cáo của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt

3. Chúng tôi khẳng định: Về pháp lý bản án của tòa đã có hiệu lực pháp luật theo quy định; Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ là cơ quan chuyên môn về quản lý nhà nước đã cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hàng của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt. Do đó Công ty đề nghị mọi tổ chức, cá nhân không được đưa ra những thông tin mập mờ, thiếu căn cứ, cố tình gây nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến uy tín và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Việt. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, Chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm và buộc phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.