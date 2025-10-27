Quý III-2025, lợi nhuận sau thuế của Masan tăng 1,4 lần so với cùng kỳ 27/10/2025 16:32

(PLO)- Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Masan đạt 1.866 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ.

Ngày 27-10 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý III-2025 và chín tháng năm 2025.

“Kết quả quý III đánh dấu cột mốc quan trọng của Masan trong hành trình hiện đại hóa toàn diện ngành tiêu dùng - bán lẻ Việt Nam một cách bền vững và có lợi nhuận.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những cộng hưởng mạnh mẽ thông qua việc xây dựng một chương trình hội viên thống nhất, kết nối kênh bán lẻ hiện đại của WinCommerce với mô hình phân phối trực tiếp của Masan Consumer. Qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn các điểm bán truyền thống trên toàn quốc.

Mục tiêu của chúng tôi là kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, để phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của hơn 100 triệu người Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho cổ đông” - Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, chia sẻ.

Cụ thể, doanh thu quý III của MSN đạt 21.164 tỉ đồng trên cơ sở tương đương, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế doanh thu chín tháng đầu năm của Masan đạt 58.376 tỉ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỉ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm.

Doanh thu quý III của Masan MEAT Life đạt hơn 2.300 tỉ đồng

Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WinCommerce (WCM), Masan Consumer (MCH), Masan MEATLife (MML), PLH…

Cụ thể, WCM có doanh thu quý III đạt 10.544 tỉ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Doanh thu chín tháng đầu năm đạt 28.459 tỉ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỉ đồng, tăng 447 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, WCM đã mở ròng 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm.

Đáng chú ý, hơn 80% tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA cửa hàng. Điều này củng cố vị thế của WCM là nhà bán lẻ hiện đại có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam theo quy mô điểm bán.

Dự kiến, WCM sẽ có khoảng 4.500 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm.

Đối với MML có doanh thu quý III đạt 2.384 tỉ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỉ đồng, tăng 5,2 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 6.794 tỉ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 466 tỉ đồng, tăng 526 tỉ đồng so với cùng kỳ, nhờ tiếp tục vận hành hiệu quả với sản lượng bán tăng trên tất cả các mảng, sự tăng cường hợp tác giữa MML với WCM và giá trị heo thịt được tối ưu.

Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 80.000 tỉ đồng đến 85.500 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng LFL từ 7% - 14% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất, không bao gồm MHT, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 74.013 - 78.013 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ.