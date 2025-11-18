Giải thưởng Lương Văn Can: Vinh danh 9 tài năng với tinh thần 'làm giàu tử tế' 18/11/2025 16:12

(PLO)- Chín thí sinh xuất sắc nhất đã được vinh danh tại Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can lần thứ 11 nhờ những đề án khởi nghiệp chú trọng sự sáng tạo, bền vững và trách nhiệm xã hội.

Ngày 18-11, tại Văn phòng 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo (TP.HCM), Ban tổ chức Giải thưởng tài năng Lương Văn Can đã tổ chức lễ vinh danh Tài năng Lương Văn Can lần thứ 11 và phát động giải thưởng lần thứ 12.

Theo đó, chín thí sinh được vinh danh Tài năng Lương Văn Can lần thứ 11 cùng chín đề án khởi nghiệp. Các đề án này đều thể hiện tinh thần “làm giàu tử tế”, chú trọng sáng tạo, bền vững và trách nhiệm xã hội.

Ban tổ chức kỳ vọng chín tài năng này sẽ tiếp tục mang theo tri thức, đạo đức và giá trị tốt đẹp từ chương trình để ứng dụng vào cuộc sống, sự nghiệp và cộng đồng.

Ban tổ chức vinh danh 9 tài năng Lương Văn Can mùa thi thứ 11. Ảnh Ban tổ chức

Mùa thi thứ 11 khởi động từ năm 2023 đã thu hút hơn 2.000 sinh viên từ 17 trường đại học tham dự. Sau quá trình tuyển chọn, 20 thí sinh đã vào vòng chung kết. Trong suốt một năm, những thí sinh này đã tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên sâu gồm 47 môn học theo ba học phần cốt lõi, dựa trên triết lý của cụ Lương Văn Can: Thương học – Thương đức – Thương tài.

Các thí sinh không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng về kinh doanh, quản trị mà còn được đồng hành bởi hơn 30 doanh nhân và chuyên gia. Đội ngũ này đóng vai trò mentor (cố vấn) cá nhân để định hướng phát triển năng lực và mentor doanh nghiệp để kết nối thực tiễn. Thông qua các bài học tình huống (case study), thí sinh được rèn luyện quy trình vận hành và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Song song với chương trình học, thí sinh cũng tham gia nhiều dự án cộng đồng nhằm hun đúc tinh thần phụng sự theo tư tưởng khai sáng của cụ Lương Văn Can.

Khép lại chương trình, các thí sinh tham gia diễn thuyết truyền cảm hứng về doanh nhân và đạo làm giàu. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp thí sinh thấm nhuần tinh thần kinh doanh liêm chính, hướng đến phụng sự cộng đồng, đúng với tư tưởng của cụ Lương Văn Can.