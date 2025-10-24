Nâng cấp tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025 24/10/2025 17:45

(PLO)- Nét mới cuộc bình chọn Doanh nghiệp Xanh năm 2025 là các tiêu chí xét chọn được nâng cấp đáng kể, chuyển trọng tâm từ tuân thủ và sản xuất sạch đơn thuần sang thực hiện chuyển đổi xanh, áp dụng tiêu chí ESG.

Ngày 24-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã tổ chức hội nghị giao ban Quý III. Tại hội nghị, HUBA đã thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh quý III của doanh nghiệp và các kiến nghị.

Hiệp hội cũng triển khai cuộc bình chọn danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025" và thông tin chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh.

Tiêu chí xét Doanh nghiệp Xanh được nâng cao

Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân, Tổng thư ký HUBA cho biết, cuộc bình chọn năm 2025 có chủ đề "Doanh nghiệp Xanh - Kiến tạo thành phố Xanh". Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xanh hóa sản xuất, kinh doanh.

Cuộc bình chọn năm 2025 mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, logistics, công nghệ cao và kinh tế biển tầm khu vực.

Theo đó, cuộc bình chọn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp TP.HCM trong chuyển đổi mô hình kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội (ESG). Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM” là một chứng chỉ uy tín, nâng cao vị thế thương hiệu, tạo lợi thế khi tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, tín dụng xanh.

Theo ông Nhân, nét mới cơ bản của cuộc bình chọn là các tiêu chí xét chọn được nâng cấp đáng kể, chuyển trọng tâm từ tuân thủ và sản xuất sạch đơn thuần sang thực hiện chuyển đổi xanh, áp dụng tiêu chuẩn ESG.

Điều này đặc biệt áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất thông qua các tiêu chí cụ thể về công nghệ xử lý chất thải, tự động hóa, giám sát trực tuyến, số liệu ESG, nhằm phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh của thế giới. Cuộc bình chọn cũng mở rộng quyền lợi, kèm theo các ưu tiên về xúc tiến thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp đạt danh hiệu.

Ông Nhân thông tin: "Đáng chú ý, theo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng, thì từ năm 2025, chu kỳ cuộc bình chọn là ba năm một lần. Do đó, chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025 do UBND TP.HCM cấp sẽ có giá trị trong ba năm, thay vì một năm, nhằm tạo ra tính ổn định lâu dài cho doanh nghiệp".

HUBA tổ chức lễ tôn vinh 98 Doanh nghiệp xanh TP.HCM năm 2024.

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu TP.HCM tiên phong xanh

Ông Nhân cho biết, đây là năm thứ ba cuộc bình chọn được tổ chức với quy mô chất lượng ngày càng tăng. Năm 2023 có 89 doanh nghiệp đạt danh hiệu, đến năm 2024 số lượng tăng lên 98. Một số đơn vị lớn tiêu biểu như Saigon Co.op, Công ty CP thực phẩm Cholimex, Unilever, PNJ, HFIC, Secoin...

Nhận định về các doanh nghiệp đạt danh hiệu những năm qua, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, đánh giá: “Các doanh nghiệp được tôn vinh đại diện cho tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và kiên trì bảo vệ môi trường".

Theo ông Hòa, DN đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa các giải pháp xanh vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Sự cam kết này không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn tạo ra những giá trị bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

Ông Hòa cũng cho rằng điều này chứng minh phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm. Đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định vị thế, thương hiệu trên thương trường trong và ngoài nước.

Cuộc bình chọn sẽ bắt đầu từ ngày 15-11 đến 12-12-2025. Tính đến nay, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 100 hồ sơ đăng ký, cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu dự kiến được tổ chức vào ngày 12-12-2025.