Tôn vinh sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025: Kiến tạo tương lai xanh 11/10/2025 20:06

Tối 11-10, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025.

​Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân TP.HCM và các sở, ban, ngành.

​105 doanh nghiệp được vinh danh

​Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cho biết chương trình năm nay có chủ đề "Sản phẩm Xanh - Dịch vụ số - Giải pháp thông minh: Nâng tầm thương hiệu Việt".​ Sau ba tháng phát động, Ban tổ chức đã tuyển chọn và công nhận 109 sản phẩm và 56 dịch vụ của 105 doanh nghiệp đạt danh hiệu.

​Tổng doanh thu của các sản phẩm, dịch vụ được công nhận đạt hơn 32.290 tỉ đồng, lợi nhuận đạt gần 1.392 tỉ đồng, nộp ngân sách 30.533 tỉ đồng và giải quyết việc làm cho 119.456 lao động.

​Ông Hòa nhấn mạnh, các sản phẩm, dịch vụ được vinh danh lần này là minh chứng cho trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp thành phố, góp phần nâng cao uy tín hàng Việt trên trường quốc tế.

​Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã ghi nhận và đánh giá cao chặng đường 50 năm của HUBA. Ông nhấn mạnh, HUBA đã lớn mạnh, quy tụ đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền.

​Phó Chủ tịch đề nghị Hiệp hội tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập mới. Đồng thời, HUBA cần đóng góp thực chất vào việc xây dựng chính sách và tổ chức hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.

​Ông khẳng định: "Chính quyền thành phố luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố".

​Nhân dịp này, ông Hà đã biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu là những đại diện ưu tú của hơn 500.000 doanh nghiệp trên địa bàn, là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Đồng thời, ông chúc mừng 105 doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được vinh danh năm 2025.

105 doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025

TP.HCM cam kết đồng hành, doanh nghiệp kiến tạo tương lai xanh

Cũng theo lãnh đạo thành phố, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, TP.HCM xác định năm 2025 là năm "tăng tốc". Đây là năm tạo nền tảng để bứt phá trong giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5% và thu ngân sách khoảng 520.000 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao bằng khen doanh nhân TP.HCM tiêu biểu cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa-Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Thứ nhất, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính minh bạch, cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ hai, tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc cho những dự án tồn đọng, đặc biệt là các dự án lớn đang bị ách tắc về thủ tục PCCC, đất đai, đầu tư, xây dựng...

Thứ ba, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trước mắt giải ngân đầu tư công để dẫn dắt, sau đó là huy động đầu tư tư nhân, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

"Trong quá trình triển khai chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, lắng nghe phản ảnh từ doanh nghiệp; cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ"- ông Hà nói.

Về phía doanh nghiệp, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Satra), chia sẻ: "Là doanh nghiệp nhà nước chủ lực, chúng tôi ý thức sứ mệnh góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Satra xác định chiến lược phát triển logistics hiện đại, thông minh sẽ là bệ đỡ vững chắc, trở thành động lực tăng trưởng mới".

​Theo đó, Satra định hướng trở thành một trung tâm kết nối, chuẩn hóa chuỗi cung ứng và là "cầu nối" giữa lĩnh vực thương mại và vận tải công cộng theo hướng thông minh. Doanh nghiệp xác định vai trò của logistics không còn là "hậu cần" mà phải là "xương sống" của nền kinh tế.

​"Satra đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển logistics xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hợp tác sâu rộng cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước" - ông Thanh nói.