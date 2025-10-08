Vì sao sầu riêng 'khổng lồ' giá rẻ bán đầy vỉa hè TP.HCM? 08/10/2025 18:44

(PLO)- Những trái sầu riêng 'khổng lồ' nếu thu mua với giá khoảng 70.000 đồng/kg thì giá bán lẻ mỗi trái tại thị trường Trung Quốc sẽ bị đẩy lên rất cao, khiến chúng không thể xuất khẩu.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện các điểm bán sầu riêng 'khổng lồ' được quảng cáo là hạt lép với giá rất rẻ, chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây là những trái sầu riêng có trọng lượng lớn, từ 5 - 7 kg, thu hút sự tò mò của người tiêu dùng. Nhiều người không ngần ngại mua từ hai đến ba trái.

Trao đổi với PLO, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết loại sầu riêng kích cỡ lớn giá rẻ này chủ yếu là hàng không phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu.

“Những trái sầu riêng trọng lượng lớn từ 5 - 7 kg này khó xuất khẩu vì nếu thu mua với giá khoảng 70.000 đồng/kg, giá bán lẻ mỗi trái tại thị trường Trung Quốc sẽ bị đẩy lên rất cao, khiến chúng khó tiêu thụ. Vì vậy, loại hàng này thường được quay về bán ở thị trường nội địa với giá rẻ hơn”- ông Nguyên giải thích.

Theo ông Nguyên, những năm trước, nhà vườn thường để sầu riêng phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, năm nay một số nơi đã áp dụng kỹ thuật tỉa bớt trái non trên cành với mong muốn những trái còn lại sẽ phát triển to hơn để dễ bán.

Kỹ thuật này lại vô tình tạo ra những trái sầu riêng có kích cỡ vượt quá tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sầu riêng giống Thái hạt lép với nhiều trái có trọng lượng 5 - 7 kg. Ảnh: TÚ UYÊN

Về tình hình xuất khẩu, ông Nguyên cho biết số liệu rất khả quan. Riêng tháng 9 - 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 1,3 - 1,4 tỉ USD, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch sầu riêng chiếm khoảng 800 - 900 triệu USD.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 2,7 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. "Thời điểm này, sầu riêng Việt Nam có lợi thế khi gần như không có đối thủ tại thị trường Trung Quốc”- ông Nguyên nói.