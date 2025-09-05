Điều gì khiến giá sầu riêng 'sốt' trở lại sau nhiều tháng ảm đạm? 05/09/2025 07:29

Theo khảo sát tại các vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu ngày 4-9, giá sầu riêng Monthong tại kho đã tăng đáng kể so với tháng 8. Cụ thể, hàng loại 1 (chuẩn 2,7 hộc) tăng từ 70.000 đồng lên mức 83.000 - 88.000 đồng/kg. Với loại B (chuẩn 2,5 hộc), giá thu mua dao động ở mức 64.000 - 70.000 đồng/kg.

Đặc biệt, với dòng sầu riêng Monthong VIP (hàng tuyển từ 3 hộc trở lên), giá thu mua đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg. Ghi nhận từ công ty xuất nhập khẩu Hoàng Tiến cho thấy, giá sầu riêng Thái VIP được thu mua ở mức 105.000 đồng/kg, hàng loại A là 84.000 - 88.000 đồng/kg và loại B từ 64.000 – 68.000 đồng/kg.

Riêng giống sầu riêng Ri 6 không ghi nhận biến động về giá ở hầu hết các nhà thu mua. Theo đó, so với tháng trước, giá thu mua được giữ nguyên ở mức 40.000 - 42.000 đồng một kg đối với loại A, loại B 25.000-35.000 đồng.

Giá sầu riêng tăng giúp các hộ nông dân phấn khởi. Ảnh: HẠ QUYÊN

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Krông Pắc (Đắk Lắk), xác nhận thông tin trên. "Giá thu mua sầu riêng Thái hàng tuyển tại Đắk Lắk đã vượt mốc 100.000 đồng/kg, một số kho thậm chí đã mua vào với giá 105.000 đồng/kg. Mức giá này tương đương cùng kỳ năm ngoái và là tin vui cho bà con sau nhiều tháng giá sụt giảm"- ông Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông Thắng, chất lượng sầu riêng năm nay rất đảm bảo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, và nhu cầu thu mua từ các thương lái đang rất sôi động. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sản lượng tại khu vực Krông Pắc có thể giảm tới 40% so với cùng kỳ do thời tiết bất lợi trong giai đoạn ra hoa, đậu quả. Dù vậy, ông vẫn lạc quan về vụ mùa nhờ chất lượng trái vượt trội.

Về phía doanh nghiệp, ông Đoàn Văn Vẹn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Thư Đăk Lăk, cho biết hoạt động xuất khẩu của các công ty sang Trung Quốc đang được nối lại sau nhiều tháng gián đoạn. Ông nhận định các thủ tục thông quan, kiểm dịch hiện đã nhanh chóng và thuận lợi hơn trước.