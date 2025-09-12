Giá sầu riêng thu mua cao nhưng hàng đạt chuẩn xuất khẩu chưa nhiều 12/09/2025 16:51

(PLO)- Mặc dù giá sầu riêng được thương lái thu mua khá cao nhưng hàng đạt chuẩn xuất khẩu lại không nhiều.

Nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên cho biết, sau nhiều ngày mưa liên tiếp sầu riêng đang vào vụ thu hoạch gặp phải tình trạng sượng nước, gây ảnh hưởng tới chất lượng quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Điều này dẫn tới tỉ lệ hàng dạt, "hàng kem" (hàng chất lượng thấp, doanh nghiệp thu mua về tách múi, lấy nhân) tăng cao, giá sầu riêng từ đó cũng giảm so với thông thường, dù đang vào giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Giá sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu được thu mua cao nhưng sản lượng lại không nhiều. Ảnh: HẠ QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc HTX Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, mặc dù hiện nay giá thu mua tại các kho luôn cao từ 90.000 - 105.000 đồng/kg, nhưng sản lượng sầu riêng đạt chuẩn giá này lại không nhiều.

Ông Thắng cho biết, năm nay nhiều vườn chỉ cho ra loại C, D hoặc “hàng kem”. Theo đó, giá sầu riêng hôm nay (ngày 12-9) đối với sầu Thái (Dona) loại C-D từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, “hàng kem” thì chỉ quanh mức 12.000 – 17.000 đồng/kg, tùy vựa.

“Với nhà vườn nào kiểm soát tốt, vẫn có thể bán giá cao từ 80.000 - 90.000 đồng/kg loại A, dù vậy số lượng hàng đạt chuẩn tới nay không nhiều”- ông Thắng bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng xác nhận tình trạng sầu riêng bị sượng nước ở Tây Nguyên do ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc bón phân sai cách. Tuy nhiên theo ông Mười tình trạng này vẫn có thể khắc phục được, nhất là đối với những vườn chưa vào thu hoạch chính.

Ông Mười gợi ý, một trong những phương pháp hiệu quả đã được nhiều hộ nông dân tại Đăk Lăk thử nghiệm thành công là phủ bạt gốc cây trước thời điểm thu hoạch khoảng 20-25 ngày. Với cách thức này, các hộ nông dân có thể giúp cây "siết nước", giảm tác động của mưa, từ đó điều chỉnh chất lượng trái tốt hơn.

Cũng theo vị này, mùa thu hoạch sầu riêng cao điểm tại Tây Nguyên là tháng 9 và tháng 10, nếu kiểm soát tốt thì kim ngạch xuất khẩu có thể đạt hơn 550 triệu USD/tháng.

Kỳ vọng này theo ông Mười rất có khả thi, vì khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có lợi thế kiểm soát dư lượng hóa chất tốt. Nhờ đó, hàng hóa sang Trung Quốc thuận lợi hơn.