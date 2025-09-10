Vào vụ thu hoạch sầu riêng, quốc lộ 26 qua Đắk Lắk thường xuyên kẹt xe 10/09/2025 17:41

(PLO)- Vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, quốc lộ 26 qua tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm.

Những ngày qua, trên quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn container, xe tải nối đuôi nhau vận chuyển sầu riêng, tạo nên không khí tấp nập, nhộn nhịp.

Cũng vì lượng ô tô lưu thông nhiều nên vào giờ cao điểm từ 17 đến 19 giờ hằng ngày, quốc lộ 26 đoạn qua các xã Ea Knuếc, Krông Pắc...tỉnh Đắk Lắk thường xảy ra tình trạng kẹt xe.

Ô tô nối đuôi nhau kéo dài trên quốc lộ 26. Ảnh: T.T

“Đường nhỏ, chỉ cần một xe container quay đầu là các xe hai phía đều dừng lại, xếp hàng dài, gây khó khăn khi di chuyển”- bà Nguyễn Ngọc Nghĩa, một người dân đi đường nói.

Nhiều vựa sầu riêng tập kết container dọc quốc lộ 26, chỉ cần có xe quay đầu là gây ùn tắc. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, ven dọc quốc lộ 26 đoạn qua các xã Ea Knuếc, Krông Pắc, có rất nhiều cơ sở mua gom sầu riêng. Dọc đường, dễ dàng bắt gặp cảnh cảnh mua bán, vận chuyển sầu riêng, tạo nên không khí rộn ràng, tấp nập của mùa vụ.

Tuy nhiên, do quốc lộ 26 nhỏ hẹp, dọc đường lại có hàng trăm container tập kết nên chỉ cần một xe quay đầu, các phương tiện khác đều phải dừng lại, gây ùn ứ.

Theo nhiều người dân, vào mùa thu hoạch sầu riêng, quốc lộ 26 có lưu lượng ô tô lưu thông rất đông đúc, gây cảnh kẹt xe, di chuyển khó khăn.

Quốc lộ 26 hẹp nên các xe quay đầu rất khó và mất thời gian. Ảnh: T.T

Theo ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, vào khung giờ cao điểm, quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã này hay xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, thời gian kẹt xe không quá lâu.

Cảnh ùn ứ, kẹt xe trên quốc lộ 26 trong mùa thu hoạch sầu riêng. Ảnh: T.T

Theo ông Đại, quốc lộ 26 nhỏ, hẹp, gây nhiều bất tiện cho các phương tiện tham gia giao thông. Hiện lực lượng các đơn vị đang thi công nâng cấp, mở rộng quốc lộ 26. Tuy nhiên, do trời mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

“Mùa này, ô tô, thương lái về thu mua sầu riêng rất nhiều, tạo nên cảnh nhộn nhịp, đáng mừng cho người trồng sầu riêng nhưng cũng gây ra cảnh kẹt xe. Khi quốc lộ 26 được cải tạo, mở rộng làn đường, sẽ tạo hạ tầng thông thoáng hơn để các phương tiện dễ dàng lưu thông”- ông Đại nói.

Video kẹt xe trên quốc lộ 26

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2, lực lượng đơn vị thường xuyên tuần tra, điều tiết giao thông trên quốc lộ 26. Tuy nhiên, lưu lượng xe đông, đường hẹp nên mùa này khó tránh khỏi cảnh ùn tắc.