Khi nào mới hết kẹt xe khu vực nút giao An Phú, TP.HCM? 31/08/2025 11:33

(PLO)- Dự kiến cuối năm nay, dự án xây dựng nút giao An Phú, TP.HCM sẽ hoàn thành một số hạng mục cơ bản, làm giảm ùn ứ khu vực này.

Hiện nay, nút giao An Phú là "điểm nóng" về giao thông, khi đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông) vừa đưa ra một số phương án nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Ban Giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao An Phú sẽ giảm sau khi hoàn thành, thông xe cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Ban Giao thông, qua theo dõi có một số hướng lưu thông thường hay xảy ra ùn tắc giao thông. Cụ thể, hướng từ nút giao lên cao tốc TP.HCM: đối với thời điểm thông thường các phương tiện lưu thông được; tuy nhiên khi cao tốc ùn tắc dẫn đến phải đóng cao tốc, lượng phương tiện sẽ dồn về nút giao An Phú.

Hướng xe hai bánh đi từ đường song hành cao tốc vào nút giao: do cao tốc đã cấm các phương tiện xe hai bánh lưu thông dẫn đến lượng xe hai bánh dồn về phía đường song hành lớn. Khi nút giao thoát chưa kịp, lượng xe hai bánh dừng chờ xe ngăn trở dòng xe rẽ phải liên tục lên cao tốc.

Hướng từ cao tốc về nút giao: do phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu N2 dẫn đến thu hẹp diện tích dừng chờ đèn tín hiệu, các phương tiện chồng lấn vào làn xe rẽ phải về hướng Võ Nguyên Giáp dẫn đến lượng phương tiện thoát chậm.

Vì vậy, để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao, Ban Giao thông sẽ phối hợp tổ phản ứng nhanh và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tăng điều tiết giao thông của CSGT trong các giờ cao điểm.

Bên cạnh đó là phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, Ban Giao thông và các nhà thầu thi công để điều tiết giao thông; đặc biệt trong trường hợp mở rộng phạm vi 12 rào chắn phục vụ thi công cùng lúc bốn đốt hầm K10, K11, K12, K13 của hầm chui HC1-02.

Song song là liên tục theo dõi, rà soát, điều chỉnh phương án rào chắn tổ chức thi công phù hợp với tình hình giao thông thực tế; Phối hợp Sở Xây dựng rút ngắn tối đa thời gian thông qua các phương án phân luồng giao thông, cấp phép thi công, phấn đấu tổng thời gian cho công tác này không quá 10 ngày.

Ban Giao thông cũng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để sớm hoàn trả mặt bằng chiếm dụng phục vụ thi công.

Đồng thời, nghiên cứu, triển khai các biện pháp phân luồng từ xa để kéo giảm lượng xe đi vào nút giao. Đặc biệt là triển khai biện pháp cho dòng xe đi trên cao tốc đi vào nút giao, rẽ phải vào khu đô thị Global City, qua cầu Rạch Chiếc 2, qua khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, vào đường Võ Nguyên Giáp để giảm lượng xe đi vào nút giao.

Ban Giao thông kiến nghị Đội CSGT Cát Lái tiếp tục hỗ trợ trực phân luồng giao thông giờ cao điểm, các dịp lễ, tết để điều tiết giao thông theo các hướng, hỗ trợ điều tiết khi thay đổi phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công nhằm đảm bảo sự tuân thủ của người tham gia giao thông.